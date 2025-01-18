Dipsizgöl Şelalesi Tabiat Parkı İlan Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dipsizgöl Şelalesi Tabiat Parkı İlan Edildi

Dipsizgöl Şelalesi Tabiat Parkı İlan Edildi

Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsizgöl Şelalesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Tabiat Parkı' statüsüne kavuştu. 41,31 hektarlık alanı kapsayan bölge, doğal güzellikleriyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

18.01.2025 14:15  Güncelleme: 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
SİVAS'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsizgöl Şelalesi, 'Tabiat Parkı' ilan edildi.

Kent merkezine 82, Doğanşar ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan ve her mevsim manzarası ile ziyaretçileri kendisine çeken Dipsiz Göl Şelalesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Tabiat Parkı' olarak ilan edildi. Suyun yaklaşık 50 metre yükseklikten ince bir çizgi halinde savrularak dökülmesiyle oluşan şelale, ilkbaharda mavi ve yeşil renkleri ile kendine hayran bırakırken, sonbaharda ağaçların sarı ve kızıl tonlara dönüşmesi ile tüm pastel renkleri bir arada harmanlıyor. Yamaçtan yaklaşık 100 metrelik metal merdiven ile inilebilen şelalede, suyun aktığı bölümlerdeki sarkıt oluşumları da dikkat çekiyor.

41,31 HEKTARLIK BİR ALAN

Şelaleden savrularak, ince bir şekilde dökülen ve bu yönüyle gelinlik benzetmesi yapılan şelalenin etrafındaki ormanla da görsel şölen sunuyor. Doğa turizmi açısından büyük bir potansiyel barındıran Dipsizgöl hem doğal zenginlikleri hem de dokusuyla dikkat çekiyor. 41,31 hektarlık bir alanı kapsayan bölge, zengin orman ekosistemi, peyzaj güzellikleri ve jeolojik yapısıyla doğaseverlere keşfedilecek yeni bir alan sunuyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, bölgenin tabiat parkı olarak ilan edildiğini duyurduğu sosyal medya paylaşımında, "Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, doğal ve tarihi zenginlikleriyle bilinen Doğanşar ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Yerel Haberler, Doğanşar, Turizm, Güncel, Sivas, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dipsizgöl Şelalesi Tabiat Parkı İlan Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:26 Özgür Özel’in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi Özgür Özel'in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi
12:17 Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı
12:08 Reza Zarrab, Miami’de evlendi Düğüne katılan isimler bomba Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba
11:27 İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı
11:15 Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler
16:49 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı
16:39 Bankalardan sürpriz ATM kararı Limitler değişti Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti
16:38 Gupse Özay’ın babası, Apple’a dava açtı Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı!
16:33 Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han’a 14 yıl hapis cezası verildi Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'a 14 yıl hapis cezası verildi
16:32 Trabzonspor’un genç yıldızı, antrenmanda elini kırdı Trabzonspor'un genç yıldızı, antrenmanda elini kırdı
16:23 Evlilik kredisinde talep patlaması yaşanıyor Evlilik kredisinde talep patlaması yaşanıyor
16:14 ABD’de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı ABD'de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı
16:09 Sürpriz iddia: Icardi yeniden baba oluyor Sürpriz iddia: Icardi yeniden baba oluyor
16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
16:02 Haberler.com CEO’su Sümeyra Teymur: “Sosyal Medya Toplumsal Algılarımızı Yönlendiriyor“ Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur: "Sosyal Medya Toplumsal Algılarımızı Yönlendiriyor"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 14:49:42. #1.12#
SON DAKİKA: Dipsizgöl Şelalesi Tabiat Parkı İlan Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.