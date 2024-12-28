Diş Hekimine Saldırı - Son Dakika
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Diş Hekimine Saldırı

Bursa'da bir diş hekimi, kadın hastası tarafından bıçakla yaralandı. Kadın hakkında işlem başlatıldı.

28.12.2024 19:48
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir diş hekimi, kadın hastası tarafından bıçakla yaralandı.

Arabayatağı Mahallesi Özen Sokak'taki özel bir klinikte, ismi henüz öğrenilemeyen kadın hasta ile diş hekimi H.N.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında kadın, yanında taşıdığı bıçakla H.N.Ö'yü sağ omzundan bıçakladı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hafif yaralanan diş hekiminin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Şüpheli kadın hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

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