Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran,  Mali'ye Çalışma Ziyaretinde Bulundu

(ANKARA)-Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Afrika ülkesi Mali'ye çalışma ziyaretinde bulundu. Duran, ziyaret kapsamında Sahel Devletleri Konfederasyonu Dönem Başkanı da olan Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Orgeneral Assimi Goita ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, işbirliği alanları ve bölgesel meseleler ele alındı.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Türkiye-Mali ilişkilerinin daha da geliştirilip derinleştirilmesi amacıyla ülkeyi ziyaret etti. Duran, ziyaret kapsamında Sahel Devletleri Konfederasyonu Dönem Başkanı da olan Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Orgeneral Assimi Goita tarafından kabul edilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Başkanı Goita'ya muhatap mektubunu tevdi etti. Görüşmede ikili ilişkiler, işbirliği alanları ve bölgesel meseleler ele alındı.

Duran, ayrıca Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop'la da bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ve Mali arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından Mali'ye gerçekleştirilmesi öngörülen geniş kapsamlı ziyaretin hazırlıkları ele alındı. Burhanettin Duran, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okullarının başkent Bamako'daki yerleşkesini de ziyaret etti. Duran, Bamako'yu ziyareti kapsamında Mali'deki Türk firmalarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarla da bir araya geldi.