Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel\'de Malta Dışişleri Bakanı Fearne ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de Malta Dışişleri Bakanı Fearne ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de düzenlenen Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı kapsamında Malta Dışişleri ve Avrupa Bakanı Chris Fearne ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı'na göre görüşme, toplantı marjında gerçekleşti.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı kapsamında bulunduğu Brüksel'de, Malta Dışişleri ve Avrupa Bakanı Chris Fearne ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Fidan, bugün Brüksel'de gerçekleştirilen toplantı marjında Malta Dışişleri ve Avrupa Bakanı Chris Fearne ile görüştü.
Kaynak: ANKA
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