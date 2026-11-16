Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel\'de Malta Dışişleri Bakanı Fearne ile görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı kapsamında bulunduğu Brüksel'de, Malta Dışişleri ve Avrupa Bakanı Chris Fearne ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Fidan, bugün Brüksel'de gerçekleştirilen toplantı marjında Malta Dışişleri ve Avrupa Bakanı Chris Fearne ile görüştü.