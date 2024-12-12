Dışişleri Bakanı Fidan'dan Somali ve Etiyopya arasındaki anlaşmazlığın çözümüyle ilgili paylaşım Açıklaması - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Somali ve Etiyopya arasındaki anlaşmazlığın çözümüyle ilgili paylaşım Açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali ve Etiyopya arasındaki anlaşmazlığın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ara buluculuğu ve ev sahipliğinde çözülmesinin, Türkiye'ye duyulan güven ve sağlanan mutabakatın, Türkiye'nin "adil ve sürdürülebilir çözümler üreten diplomasi anlayışının güçlü...

12.12.2024 14:20
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali ve Etiyopya arasındaki anlaşmazlığın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ara buluculuğu ve ev sahipliğinde çözülmesinin, Türkiye'ye duyulan güven ve sağlanan mutabakatın, Türkiye'nin "adil ve sürdürülebilir çözümler üreten diplomasi anlayışının güçlü bir tezahürü" olduğunu belirtti.

Fidan, Somali ve Etiyopya arasındaki anlaşmazlığın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara buluculuğu ve ev sahipliğinde çözülmesi ile imzalanan Ankara Bildirisine dair X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Somali ve Etiyopya arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlıkların çözümü yönünde önemli bir aşamayı tamamladıklarını kaydeden Fidan, "8 aydır ortaya konan diplomatik çaba ve Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci bizzat yönetmesi sayesinde Türkiye; Afrika kıtasında istikrar, huzur ve refaha katkı sağlayacak tarihi bir adıma öncülük etti." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, süreç boyunca tarafların hassasiyetlerini, önceliklerini ve beklentilerini dikkatle dinlediklerini, her iki ülkenin katkılarıyla üzerinde mutabık kaldıkları Ankara Bildirisi metnini ortaya çıkardıklarını vurguladı.

Fidan, şunları kaydetti:

"Geçmişe değil geleceğe odaklanan bu ortak bildiri, iki dost ülkenin iş birlikleri üzerine inşa edecekleri ilkeleri belirlemektedir. Türkiye'ye duyulan güven ve sağlanan mutabakat, adil ve sürdürülebilir çözümler üreten diplomasi anlayışımızın güçlü bir tezahürüdür."

Somali ve Etiyopya'ya, Türkiye'nin arabuluculuğuna duydukları güven ve yapıcı yaklaşımları için teşekkür eden Fidan, "Bundan sonra da sürecin ilerlemesi ve taraflar arasında iş birliğinin güçlenmesi için desteğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine dün Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile iki ülkenin dışişleri bakanlarının da bulunduğu heyetler Ankara'da bir araya gelmişti.

Erdoğan, ikili görüşmelerin ardından muhataplarıyla üçlü görüşme gerçekleştirmişti.

Dışişleri Bakanı Fidan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hazır bulunduğu farklı formatlardaki görüşmeler özenle sürdürülmüştü.

Yaklaşık yedi saat süren müzakerelerin ardından üç lider ortak basın toplantısı düzenlemiş ve " Türkiye Cumhuriyeti'nin kolaylaştırıcılığıyla Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti ve Somali Federal Cumhuriyeti'nin Ankara Bildirisi" dünyaya duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Fidan'dan Somali ve Etiyopya arasındaki anlaşmazlığın çözümüyle ilgili paylaşım Açıklaması - Son Dakika

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