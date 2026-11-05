Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani ile Bakanlıkta görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bakanlık'ta Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani ile bir görüşme gerçekleştirdi.