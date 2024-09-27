Hakan Fidan, BM'de Medeniyetler İttifakı Toplantısına Katıldı

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NEW Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında New York'ta düzenlenen Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etti.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, New York'ta Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda hitapta bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan konuşmasında, dünyada giderek artan hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobiye dikkati çekerek, bu eğilimlerin önlenmesi için uluslararası toplumun ortak duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Fidan, ayrıca İslamofobiyle mücadele konusunda BM Genel Kurulu'nda ve İnsan Hakları Konseyi'nde kabul edilen kararlar ile Büyükelçi Mehmet Paçacı'nın İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri'nin İslamofobi Özel Elçisi olarak atanması başta olmak üzere uluslararası planda atılan adımlara ve Türkiye'nin aktif rol aldığı çalışmalara değindi.

Bakan Fidan, Türkiye'nin, gelecek yıl 20. yıldönümü idrak edilecek olan Medeniyetler İttifakı'nın faaliyetlerine desteğinin altını çizdi.

Medeniyetler İttifakı

Medeniyetler İttifakı, dönemin başbakanlık görevini yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero tarafından 2005 yılında başlatılmış, BM Genel Sekreteri tarafından da benimsenerek bir BM girişimi halini almıştı.

Girişim bağlamında BM çatısı altında kurulmuş olan Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu'nun ülke ve uluslararası kuruluşlardan oluşan üye sayısı halihazırda 160'a yükselirken, bunların 131'i devlet, 29'u uluslararası teşkilat olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin öncülük ettiği girişim neticesinde kurulan Medeniyetler İttifakı Cenevre Ofisi 8 Kasım 2021'de açılırken, Medeniyetler İttifakı'nın İstanbul'da bir bölgesel ofis açmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Medeniyetler İttifakı, temel sütunları ile 2019-2023 Eylem Planı'nda yer alan, önleme, arabuluculuk ve şiddete varan aşırıcılığın önlenmesi olmak üzere üç önceliğe katkı sağlayacak şekilde faaliyetlerini sürdürüyor.

Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcilik görevini 7 Ocak 2019'den bu yana eski İspanya Dışişleri Bakanı Miguel Moratinos yürütürken, ittifakın New York'ta bir sekretaryası bulunuyor.