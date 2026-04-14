Fidan: Hürmüz Boğazı'nın Stratejik Önemi Azalacak, Türkiye Bölgede Kilit Rol Oynayacak

Dışişleri Bakanı Fidan, desteklenen projeler hayata geçseydi Hürmüz Boğazı'yla ilgili sorunların daha az negatif sonuç üreteceğini belirtti. Ülkelerin bu durumdan ders çıkardığını ve yeni bağlantısallık projelerinin bölgede hayata geçeceğini düşündüğünü ifade eden Fidan, Türkiye'nin enerji ve ulaştırma altyapısının bu konuda ciddi rol oynayacağını vurguladı. Özellikle güneyden gelen enerjinin daha belirleyici olabileceğini kaydetti.

Körfez ülkeleriyle güvenlik mimarisinin yeniden sağlanmasında Türkiye'nin rolüne değinen Fidan, genel güvenlik mimarisi ve ülke kapasitelerinin artırılması konularında çalışmalar yürüttüklerini söyledi. ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemelerinin bölünme yarattığını, ancak Türkiye'nin vizyonunun hayati olduğunu gösterdiğini belirtti. Savaş sonrası dönemde sorunun temelli çözülmesini dilediğini ve İran'ı da kapsayacak çözümler üzerinde çalışacaklarını ekledi.

Körfez ülkelerinin güvenlik durumuna ilişkin olarak, Husilerin roket saldırılarıyla başlayan şokun 2-3 yıldır devam ettiğini ve bu durumun ülkeleri arayışa ittiğini ifade etti. Türkiye'nin güvenlik parametrelerini değiştirmesine yönelik gelişmeler hakkında, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail'in Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi çevreleme girişimlerini yakından takip ettiklerini söyledi. Türkiye'nin müdahaleleriyle bu projelere son verildiğini, ancak Yunanistan'ın riskli politikalar izlediğini ve bu politikaların güvensizlik ve çatışma getireceğini vurguladı.

İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı Türkiye'nin söylemlerinin taban tabana zıt olduğunu belirten Fidan, Türkiye'nin diplomatik metodolojisi ve Cumhurbaşkanı'nın liderliğinin İsrail'in retoriğini altüst ettiğini söyledi. İsrail'in Türkiye'yi yeni bir düşman ilan etme arayışında olduğunu ve bunun devlet stratejisine dönüştürülmeye çalışıldığını ifade etti.