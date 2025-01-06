Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "(Batılılar) Bölgede emelleriniz farklıysa, DEAŞ'ı bahane ederek PKK'yı güçlendirerek başka politikaya hizmet edilmek isteniyorsa ona da geçit yok." dedi.

06.01.2025 16:25
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "(Batılılar) Bölgede emelleriniz farklıysa, DEAŞ'ı bahane ederek PKK'yı güçlendirerek başka politikaya hizmet edilmek isteniyorsa ona da geçit yok." dedi.

Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın yanı sıra Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti ve Ürdün Genel İstihbarat Departmanı Başkanı Tümgeneral Ahmed Husni'nin katılımıyla düzenlenen 3+3 formatındaki toplantının ardından, Safedi ile ortak basın toplantısında konuştu.

Fidan, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, terörle mücadelede yıllardır amansız bir çaba içerisinde olduğunu ve zafer kazandığını vurgulayarak "Fakat sadece ülkemizde bu zaferi kazanmak yetmiyor. Maalesef başta DEAŞ olmak üzere birçok terör örgütü sınırlarımızın ötesinde varlığını devam ettiriyor." dedi.

"DEAŞ, Müslüman toplumlar için bir zehirdir. Dinimizi kullanarak sınırsız şiddet uygulayarak, vahşice insanların öldürülmesi, terör yoluna gidilmesi, toplumların ve devletlerin bu yolla ifsat edilmesi, istikrarsızlığın ve kaosun oluşturulması bizim sessiz kalacağımız bir durum değildir." ifadelerini kullanan Fidan, sınır içinde ve dışında "İslam toplumlarının ortak sorunu olan" DEAŞ'tan kurtulmak için büyük hassasiyetle mücadele ettiklerini dile getirdi.

Fidan, birçok ülkenin işbirliğini gerektiren bu konuda, özellikle Ürdün gibi ortak, dost ve kardeş ülkelerle bir araya gelerek başta istihbarat paylaşımı ve ortak operasyon gibi bütün metotları kullandıklarını aktararak, "Bölgemizde DEAŞ'ın tekrar yükselmemesi bizim için çok önemli." diye konuştu.

Terör örgütü PKK ile mücadelenin sürdüğüne işaret eden Fidan, "Kürt kardeşlerimizin asil duygularını sömürerek onlar üzerine kurdukları şiddet imparatorluğu artık çökmek üzere. Çok şükür Türkiye'de büyük bir temizlik yapıldı. Irak'taki kardeşlerimiz Sincar'daki işgale göz yumuyorlar. Niye oluyor, onu bilmiyoruz. O herhalde bir müddet sonra kalkar ortadan." dedi.

Fidan, Suriye'deki şartların değiştiği, Suriye'deki terör örgütü PKK/ YPG'nin varlığının ortadan kaldırılmasının an meselesi olduğu değerlendirmesinde bulunarak, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin, terör örgütü PKK/YPG'ye gardiyan rolü biçtiğine ve terör örgütü "DEAŞ'la mücadele" kılıfında sunduklarına işaret etti, bunun gerçekle bağdaşmadığını söyledi.

Bakan Fidan, "Bölgede emelleriniz farklıysa, DEAŞ'ı bahane ederek, PKK'yı güçlendirerek, ayakta tutarak Kürt kardeşlerimizi de sömürerek, tıpkı DEAŞ örneğinde olduğu gibi başka bir politikaya hizmet edilmek isteniyorsa, ona da geçit yok. O konuda da çok hassasız, çok yakından takip ediyoruz. Her türlü oyunu görecek durumdayız. Sadece görecek durumda değil, aynı zamanda bozacak durumdayız." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika

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