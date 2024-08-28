Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin davet edildiği AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gidiyor. Toplantıda Türkiye-AB ilişkileri, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.

28.08.2024 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na (GYMNICH) katılacak. Fidan, Türkiye ile yeniden ilişkilerin canlandırılması çağrılarına yönelik bir diyalog arayışı olarak değerlendirilen AB'nin daveti kapsamında, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ile Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ve AB üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları ile görüşecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin 5 yıl aranın ardından ilk kez davet edildiği AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere yarın Brüksel'e gidiyor. AB'nin daveti üzerine katılım sağlanacak toplantının, AB ve Türkiye ilişkilerinin yeniden canlandırılmasına ilişkin diyalog arayışı olacağı bekleniyor. Toplantıda, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin yanı sıra, yakın çevredeki gelişmeler ve uluslararası alanda yaşanan dönüşümler ele alınacak.

"Türkiye ile AB arasındaki iş birliği ve diyaloğun arttırılması gerekiyor"

Üst düzey bir bakanlık yetkilisi, toplantıların AB'nin dış politika ve güvenlik stratejilerinin koordinasyonunu sağlayarak üye ülkeler arasında ortak görüş ve strateji geliştirilmesine yardımcı olduğunu belirtti. Yetkili, "Söz konusu toplantının, 15 Temmuz 2019 tarihli AB Dış İlişkiler Konseyi kararlarının önümüzdeki dönemde tadil edilmesine ve kurumsal diyalog kanallarının açılmasına da zemin hazırlamasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlık yetkilisi, yeni tehditlerin karmaşık ve çok boyutlu yapısı ile yeşil ve dijital dönüşüm başta olmak üzere ekonomi alandaki gelişmelerin Türkiye ile AB arasındaki iş birliği ve diyaloğun arttırılması gerektiğini kaydederek, "Küresel ve bölgesel sorunlara ortak çözüm arayışlarının geliştirilmesini, enerji, terörle mücadele, güvenlik ve savunma gibi farklı politika alanlarında daha bütüncül bir yaklaşım izlenmesini gerektirmektedir. Bölgesel ve küresel sınamalar karşısında Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, her iki tarafın da yararına olacaktır. Toplantıda, Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki net tutumu da AB tarafına bir kez daha izah edilecektir" dedi.

Bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişi olacak

Toplantı kapsamında, Fidan'ın Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ile Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Varhelyi ve AB üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları ile yapacağı görüşmelerde Türkiye-AB ilişkilerini ele alması bekleniyor.

Toplantıda, Ukrayna, Ortadoğu, Güney Kafkasya ve Orta Asya başta olmak bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize sorunu gündemde

Öte yandan, Türkiye'nin AB ile olan ilişkilerini, "sürdürülebilir ve öngörülebilir şekilde güçlendirilmesi için gerekli iradeyi ortaya koyması ve somut adımlar atması gerektiğine yönelik beklentileri" dile getirilecek. Toplantıda ayrıca Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize süreçlerindeki sorunların giderilmesi de gündeme getirebilecek. "Türkiye'nin aday ülke olduğu bilinciyle, dış politika ve güvenlik meseleleri başta olmak üzere, ilişkilerin tüm alanlarında ortak yaklaşımlar geliştirilmesi ve daha derin ilişkiler tesis edilmesi her iki tarafın da yararına olacaktır" ifadelerini kullanan yetkili, Fidan'ın Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis ile bir araya gelmesinin de beklediğini aktardı.

Kaynak: ANKA

Avrupa Birliği, Hakan Fidan, Brüksel, Türkiye, Avrupa Birliği, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:13 İlk 3’e bankalar damga vurdu İşte 2023’te en çok vergi ödeyen 100 şirket İlk 3'e bankalar damga vurdu! İşte 2023'te en çok vergi ödeyen 100 şirket
10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var
10:15 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in annesinden kafa karıştıran açıklamalar Diyarbakır'da kaybolan Narin'in annesinden kafa karıştıran açıklamalar
09:48 Maymun çiçeği hızla yayılıyor Vaka sayısı da ölü sayısı da korkutucu boyutlara ulaştı Maymun çiçeği hızla yayılıyor! Vaka sayısı da ölü sayısı da korkutucu boyutlara ulaştı
17:06 Göçmen kaçakçılığında yeni yöntem Düzeneği gören ekipler şaştı kaldı Göçmen kaçakçılığında yeni yöntem! Düzeneği gören ekipler şaştı kaldı
17:17 Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu
17:13 Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı Real Madrid’den Endrick için akılalmaz imza Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı! Real Madrid'den Endrick için akılalmaz imza
17:10 Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi
16:35 Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Şartlar da oran da belli gibi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi
16:34 ABD’de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı ABD'de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı
16:22 Resmi teklif yapıldı bile Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı aldı alacak Resmi teklif yapıldı bile! Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı aldı alacak
16:22 Polonyalı Kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı Polonyalı Kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı
16:19 Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti 90’lı yılların Müzevir Müzeyyeni’ydi... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti! 90'lı yılların Müzevir Müzeyyeni'ydi...
16:10 Parayı cebine koyup markete gitti Küba’da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor Parayı cebine koyup markete gitti! Küba'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 11:45:17. #1.13#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement