Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na (GYMNICH) katılacak. Fidan, Türkiye ile yeniden ilişkilerin canlandırılması çağrılarına yönelik bir diyalog arayışı olarak değerlendirilen AB'nin daveti kapsamında, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ile Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ve AB üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları ile görüşecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin 5 yıl aranın ardından ilk kez davet edildiği AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere yarın Brüksel'e gidiyor. AB'nin daveti üzerine katılım sağlanacak toplantının, AB ve Türkiye ilişkilerinin yeniden canlandırılmasına ilişkin diyalog arayışı olacağı bekleniyor. Toplantıda, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin yanı sıra, yakın çevredeki gelişmeler ve uluslararası alanda yaşanan dönüşümler ele alınacak.

"Türkiye ile AB arasındaki iş birliği ve diyaloğun arttırılması gerekiyor"

Üst düzey bir bakanlık yetkilisi, toplantıların AB'nin dış politika ve güvenlik stratejilerinin koordinasyonunu sağlayarak üye ülkeler arasında ortak görüş ve strateji geliştirilmesine yardımcı olduğunu belirtti. Yetkili, "Söz konusu toplantının, 15 Temmuz 2019 tarihli AB Dış İlişkiler Konseyi kararlarının önümüzdeki dönemde tadil edilmesine ve kurumsal diyalog kanallarının açılmasına da zemin hazırlamasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlık yetkilisi, yeni tehditlerin karmaşık ve çok boyutlu yapısı ile yeşil ve dijital dönüşüm başta olmak üzere ekonomi alandaki gelişmelerin Türkiye ile AB arasındaki iş birliği ve diyaloğun arttırılması gerektiğini kaydederek, "Küresel ve bölgesel sorunlara ortak çözüm arayışlarının geliştirilmesini, enerji, terörle mücadele, güvenlik ve savunma gibi farklı politika alanlarında daha bütüncül bir yaklaşım izlenmesini gerektirmektedir. Bölgesel ve küresel sınamalar karşısında Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, her iki tarafın da yararına olacaktır. Toplantıda, Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki net tutumu da AB tarafına bir kez daha izah edilecektir" dedi.

Bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişi olacak

Toplantı kapsamında, Fidan'ın Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ile Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Varhelyi ve AB üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları ile yapacağı görüşmelerde Türkiye-AB ilişkilerini ele alması bekleniyor.

Toplantıda, Ukrayna, Ortadoğu, Güney Kafkasya ve Orta Asya başta olmak bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize sorunu gündemde

Öte yandan, Türkiye'nin AB ile olan ilişkilerini, "sürdürülebilir ve öngörülebilir şekilde güçlendirilmesi için gerekli iradeyi ortaya koyması ve somut adımlar atması gerektiğine yönelik beklentileri" dile getirilecek. Toplantıda ayrıca Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize süreçlerindeki sorunların giderilmesi de gündeme getirebilecek. "Türkiye'nin aday ülke olduğu bilinciyle, dış politika ve güvenlik meseleleri başta olmak üzere, ilişkilerin tüm alanlarında ortak yaklaşımlar geliştirilmesi ve daha derin ilişkiler tesis edilmesi her iki tarafın da yararına olacaktır" ifadelerini kullanan yetkili, Fidan'ın Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis ile bir araya gelmesinin de beklediğini aktardı.