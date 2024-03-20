Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel\'de düzenlenecek Nükleer Enerji Zirvesi\'ne katılacak

Güncel

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki heyet, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Belçika hükümeti ev sahipliğinde 21 Mart'ta Brüksel'de düzenlenecek Birinci Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılacak. Fidan, heyet başkanı olarak Zirve'nin 'Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'nda konuşacak. Zirve'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin bilgi de verilecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 21 Mart'ta Brüksel'de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Belçika hükümeti ev sahipliğinde düzenlenecek Birinci Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılacak. 21 Mart sabahı Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'nun yapılacağı Zirve'de, dört ayrı panelden oluşan 'Bakanlar Oturumu' öğleden sonra yapılacak. Nükleer enerjiden yararlanan ülkeler ile bu alanda kapasitesini genişletmeyi hedefleyen ve nükleer enerjiye geçecek ülkelerin davet edildiği Zirve'de; 18 ülkeden hükümet ve devlet başkanı ve yardımcısı ile AB Konseyi ve Komisyonu başkanları ve 17 ülkeden bakan ve kıdemli yetkililer seviyesinde katılım olacağı öğrenildi.

Üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre; Zirve ülkelerin net sıfır hedefleri, Rusya- Ukrayna savaşıyla temiz enerjiye geçiş sürecinin hızlanması ve bu kapsamda nükleer enerjinin rolünün yeniden güçlenmesi çerçevesinde düzenlenecek. Zirve sonunda ortak bir bildiri yayınlanmasının beklendiği de kaydedildi.

Türkiye'den Dışişleri Bakanı Fidan başkanlığındaki heyetin katılacağı Zirve'de; Fidan'ın, heyet başkanı olarak Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'nda hitap edeceği öğrenildi. Bakanlık yetkilisi ayrıca, "Zirve, Türkiye'nin enerji güvenliğine dair bakış açısı, politikaları ve bölgenin enerji güvenliğine katkıları hakkında uluslararası topluma bilgi aktarmak ve fikir alışverişinde bulunmak için fırsat sunmaktadır. Bilindiği üzere, Türkiye'nin nükleer enerjiye geçiş ve bunu çeşitlendirme planları bulunuyor" bilgisini de paylaştı.

Yetkili, hem konvansiyonel nükleer santrallerin hem küçük modüler reaktörlerin Türkiye'nin enerji güvenliğinin temel bir unsuru olacağının aktarılacağı Zirve'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali hakkında bilgi verileceğini de belirtti.