Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın TBMM'deki hitabını destekledi - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın TBMM'deki hitabını destekledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmanın ardından, Türkiye'nin Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğini belirtti. Abbas'ın konuşması, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer katılımcılar tarafından alkışlandı.

15.08.2024 16:46
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, TBMM Genel Kurulunda yaptığı hitabın ardından paylaştığı mesajında, " Türkiye'nin haklı davalarında Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğini" belirtti.

Bakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, TBMM Genel Kurulundaki hitabının ardından X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Abbas'ın TBMM Genel Kurulunda hitap ettiğini kaydeden Fidan, "Filistinlilerin kendi topraklarında, kendi devletlerinin çatısı altında özgürce yaşayacakları gün elbet gelecektir. Türkiye, haklı davalarında Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Filistin lideri Abbas'ın TBMM Genel Kurulunda 46 dakika süren konuşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ve davetliler tarafından ayakta alkışlanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın TBMM'deki hitabını destekledi - Son Dakika

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