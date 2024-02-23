Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika Bakanı ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brezilya'da Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor ile bir araya geldi. Fidan, Türkiye'nin Güney Afrika'nın İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanına yaptığı başvuruyu desteklediğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'ye gerçekleştirilmesi planlanan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın resmi ziyaretinin hazırlıkları ele alındı. Görüşmede ikili ilişkiler, ekonomi, ticaret, eğitim ve terörle mücadele konuları da ele alındı.

23.02.2024 01:27  Güncelleme: 01:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'da Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor ile görüştü.

Bakan Fidan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanına yaptığı başvuruyu, Türkiye'nin desteklediğini belirtti.

Görüşmede ayrıca, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın bu yıl içinde Türkiye'ye gerçekleştirmesi öngörülen resmi ziyaretin hazırlıkları ele alındı.

Öte yandan ikili ilişkiler, ekonomi, ticaret, eğitim ve terörle mücadele konuları da görüşüldü.

Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena ile de bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güney Afrika, Brezilya, Ekonomi, Türkiye, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika Bakanı ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 04:12:03. #1.13#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika Bakanı ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement