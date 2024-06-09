Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas lideri İsmail Heniyye ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye- Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Doha'da Heniyye ile görüştüğü belirtildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Gazze'deki durum ve sunulan son ateşkes teklifi değerlendirildi.