Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın ölümüne ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın ölümüne ilişkin açıklama yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı\'nın ölümüne ilişkin açıklama yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'a Allah'tan rahmet dileyerek, 'Dost ve kardeş İran halkının acısını derinden paylaşıyoruz.' dedi. Fidan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

20.05.2024 11:30
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'a Allah'tan rahmet dileyerek, "Dost ve kardeş İran halkının acısını derinden paylaşıyoruz." dedi.

Fidan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin şunları söyledi:

"Maalesef İran'dan gelen vefat haberleri bizleri derinden üzmüştür. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve kıymetli mevkidaşım, değerli dostum Hüseyin Emir Abdullahiyan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş İran halkının acısını derinden paylaşıyoruz. Kaza haberini ilk aldığımız andan itibaren İran makamlarıyla, kardeşlerimizle temas halinde olduk."

Türkiye'nin arama kurtarma çalışmaları için AFAD, Milli Savunma Bakanlığı ve diğer kuruluşlarıyla elindeki tüm imkanları seferber ettiğini belirten Fidan, "Ama maalesef bu üzücü haber bizi derinden üzdü. Başta Sayın Reisi, Sayın Abdullahiyan ve vefat eden diğer şahıslara Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. İran halkının başı sağ olsun." diye konuştu.

Pakistan-Türkiye dostluğu

Fidan, Pakistan'ın Türkiye için ayrı öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Pakistan ve Türkiye arasında köklerini tarihten alan sarsılmaz bir dostluk ve kardeşlik bulunmaktadır. Bu dostluk ve kardeşlik ruhuyla her zaman ve her konuda birbirimize destek olmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz." dedi.

Pakistan'ın aynı zamanda Türkiye'nin stratejik ortağı olduğunu dile getiren Fidan, "İşbirliğimiz, bölgesel istikrarı ve güvenliği de desteklemektedir. Pakistan'ın terörle mücadelesinde her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Terörle mücadelede şehit olan Pakistan kolluk kuvvetleri mensuplarına ve hayatını kaybeden masumlara bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm açılardan ele alındığını ifade eden Fidan, Pakistan'da düzenlenmesi planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 7. Toplantısı'nın da gözden geçirildiğini kaydetti.

Fidan, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını ve potansiyelini hayata geçirmek için ileri adımlar atılması gerektiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Özellikle ticaret alanında var olan 1 milyar dolarlık ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak için ortak bir hedef koyduk. İkili ilişkileri sadece ticari alanlarda değil daha da yaygınlaştırarak başta savunma sanayisi olmak üzere yatırımlar, bankacılık, bilim, teknoloji, inovasyon alanları da dahil olmak üzere çok geniş bir alanda eş zamanlı olarak kurumsal bir şekilde ilerletme konusunda prensip kararı aldık."

"İslam dünyasının sesini duyurabilmek için birlikte çalışma devam edecek"

Bakan Fidan, Türkiye'nin Pakistan'ı bölgesel ve küresel konularda desteklediğinin altını çizdi.

Pakistan'ın Afganistan'la uzun bir sınırının bulunduğuna dikkati çeken Fidan, "Başta terör olmak üzere birçok konuda Pakistan, Afganistan'daki gelişmelerden etkilenmekte. Bu konuda neler yapılabilir, son durum nedir, onu da etraflıca görüşme imkanımız oldu. Afgan kardeşlerimizin kalıcı huzura ve istikrara kavuşması ortak temennimizdir. Bu amaçla Pakistan'la beraber neler yapabiliriz, bunu masaya yatırma imkanımız oldu." dedi.

Fidan, Pakistan'ın Umman Denizi'ne ulaşan coğrafi konumuyla büyük ve stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Afganistan'a komşu olması hasebiyle küresel güvenlik bağlamında da önemli bir rolü bulunmaktadır. Türkiye ve Pakistan, İslam dünyasının sesini duyurabilmek için birlikte çalışmaya devam edecek, Türkiye ve Pakistan'ın ortak çabaları çok kritik coğrafyalarda barış, huzur ve refahın sağlanması için büyük katkı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın ölümüne ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika

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