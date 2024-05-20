Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsrail'in Gazze'deki suçlarına tepki gösterdi - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsrail'in Gazze'deki suçlarına tepki gösterdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsrail\'in Gazze\'deki suçlarına tepki gösterdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmenin ardından İsrail'in Gazze'de işlediği suçları kınadığını belirtti. Fidan, İsrail'in insanlık vicdanını ve ulusal hukuku aştığını ifade ederek, Türkiye ve Pakistan'ın Gazze'deki insanlık suçları karşısında ortak duruş sergilediğini vurguladı. Ayrıca, uluslararası platformlarda işbirliğinin sürdürüleceğini ve iki devletli çözüme odaklanılması gerektiğini dile getirdi.

20.05.2024 10:47
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Başkalarına sürekli insan hakları ve demokrasi dersi verenlerin ( İsrail'in Gazze'de işlediği) bu suça ortak olmalarını kınıyoruz." dedi.

Fidan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığını söyleyen Fidan, Gazze'deki Filistinlilerin de kapsamlı görüşüldüğünü aktardı.

Fidan, Gazze'de devam eden insani felaketin sona ermesi için yapılan çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunulduğunu kaydederek, "İsrail, insanlık vicdanının ve ulusal hukukun bütün kırmızı çizgilerini aşmıştır." dedi.

İsrail'in topyekun zafer arayışıyla tüm bölgeyi yıkım ve savaşa sürüklediğini belirten Fidan, Gazze'deki insanlık suçları karşısında Türkiye ve Pakistan'ın duruşunun ortak olduğunu kaydetti.

Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve diğer uluslararası platformlarda yakın eş güdümün sürdürüleceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Diplomasinin bütün araçlarını kullanarak elimizden gelen ne varsa hepsini yapmaya gayret edeceğiz. Hep söyledik, İsrail arkasına siyasi ve askeri destek almasa bu savaşı devam ettirmek imkanı yoktu. Başkalarına sürekli insan hakları ve demokrasi dersi verenlerin (İsrail'in Gazze'de işlediği) bu suça ortak olmalarını kınıyoruz. Gelinen noktada, İsrail-Filistin ihtilafında geçmişte yaşananlardan da ders alarak iki devletli çözüme uluslararası toplumun odaklanması gerekmekte. Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyorum, halen Filistin'i tanımamış ülkeler, hak ve adalet namına en kısa sürede Filistin'i tanısınlar, İsrail'in işlediği suçlara kalkan olan ülkeler de artık bu yanlıştan dönsünler, çok geç olmadan."

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsrail'in Gazze'deki suçlarına tepki gösterdi - Son Dakika

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