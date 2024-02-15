Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarına karşı diplomasi faaliyetlerimiz devam edecek

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda Türkiye'nin benzer düşüncedeki ülkelerle yoğun diplomasi faaliyeti içinde olmayı sürdüreceğini belirterek, "Diplomasinin bütün sınırlarını son limitine kadar kullanarak bu vahşetin bir an önce durmasının, İsrail'in sadece insanlık vicdanında lekelenmekle kalmayıp aynı zamanda hak ettiği cezaya bir an önce çarptırılmasının mücadelesini vermeye devam edeceğiz." dedi.

Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili ile Bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan, Gürcistan'ın Türkiye için önemli bir komşu ve stratejik ortak, coğrafi konumuyla enerji ve ulaştırma projelerinde de önemli bir paydaş olduğunu vurguladı.

İki ülke arasında tarihi, insani ve kültürel bağlara dayanan, özellikle siyasi ve ekonomik alanlarda güçlü ilişkilerin bulunduğunu ifade eden Fidan, "Geçen yıl yaşadığımız deprem felaketinde yardım ve kurtarma ekibi gönderen ilk ülkelerden birisi Gürcistan olmuştur. Bu vesileyle Sayın Bakan'a bir kez daha bu insani dayanışmaları için teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Fidan, Türkiye-Gürcistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin (YDSK) müteakip toplantısının hazırlıklarını da görüştüklerini belirterek, "Son 15 yıldır Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağıyız. Daha önce belirlenen 3 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine geçen yıl itibarıyla bildiğiniz gibi ulaşmıştık. Şimdi yeni hedef 5 milyar dolar. Buna ulaşmak için de neler yapabiliriz, bunları görüştük." dedi.

Bakan Fidan, Karma Ekonomik Konseyinin (KEK) bir sonraki toplantısının en kısa sürede yapılması konusundaki talebin, Gürcistanlı mevkidaşına iletildiğini aktardı.

Ahıska Türklerinin yaşadığı sürgünün 80. yıl dönümü olduğunu belirten Fidan, Gürcistanlı mevkidaşıyla anma etkinliklerinin de ele alındığını söyledi.

Fidan, "Ahıskalı soydaşlarımızın Gürcistan'daki vatanlarına geri dönüşleri konusunda kendilerinden beklediğimiz desteği bir kez daha yineledim." diyerek, Darçiaşvili'nin de bu konuda ülkesinin yasal mevzuat çalışmalarını ve hükümet olarak yapıcı tutumlarını kendisiyle paylaştığını dile getirdi.

Bakan ile Gürcistan'ın Abhazya ve Güney Osetya bölgelerindeki gelişmeleri de değerlendirdiklerini anlatan Fidan, "Bu bölgelerdeki sorunların Gürcistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve uluslararası tanınmış sınırlar çerçevesinde çözümünü savunuyoruz. Bu konudaki kararlı tutumumuzu bugün bir kez daha teyit ettik. Sorunların çözümüne Türkiye'nin yapabileceği katkıları da konuşma imkanımız oldu." şeklinde konuştu.

Fidan, Gürcistanlı mevkidaşıyla Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini de ele aldıklarını söyleyerek, "Bölgenin bir an önce istikrara kavuşması konusundaki arzumuzu ve yapıcı pozisyonumuzu yineledik." dedi.

Karadeniz'in güvenliğinin de görüşüldüğünü belirten Fidan, bu konunun "iki ülke için sadece bir işbirliği alanı değil aynı zamanda yaşamsal bir hayati çıkar alanı olduğu" görüşünün teyit edildiğini vurguladı.

Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda da Gürcistanlı mevkidaşıyla görüştüklerini kaydederek, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğimizi karşılıklı olarak bir kez daha vurguladık. Bu savaşın uluslararası hukuk temelinde adil bir barışla sona erdirilmesi için neler yapılabileceği hakkında fikir alışverişinde bulunduk." diye konuştu.

"İsrail'in hak ettiği cezaya bir an önce çarptırılmasının mücadelesini vermeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyareti, Gazze'deki durum ve Refah kentine saldırılara ilişkin soruyu yanıtlayan Fidan, Türkiye'nin Gazze'ye yardım konusunda elinden geleni büyük bir hassasiyetle ve dikkatle yaptığını belirterek, Mısır'a verdiği destek için teşekkür etti.

Türk Kızılayı, AFAD ve sivil toplum örgütlerinin Bakanlık koordinesinde bölgede "muazzam bir insani yardım faaliyeti" içinde olduklarını kaydeden Fidan, "Maalesef Refah'tan içeriye alınabilen günlük yardım miktarı sınırlı olduğu için istediğimiz miktarda veya gönderdiğimiz miktara denk düşebilen bir orantıda içeriye yardım giremiyor." dedi.

Fidan, Türkiye'nin Refah'tan içeriye alınan yardımları arttırmanın yolları konusunda uluslararası toplumla beraber çalıştığına dikkati çekerek, "Önümüzdeki iki hafta içerisinde çok önemli 3 tane uluslararası platformda görüşmeler olacak. Bunların hiç şüphesiz ki bir numaralı maddesi Gazze meselesi olacak." şeklinde konuştu.

Bakan Fidan, 16-18 Şubat'ta Almanya'nın Münih kentinde Münih Güvenlik Konferansı'nın düzenleneceğini belirterek, Türkiye'nin de katılacağını ve Gazze konusundaki gelişmelerin, küresel ve bölgesel güvenliğe olumsuz etkilerinin ciddi şekilde gündeme getirileceğini söyledi.

Ayrıca, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı ve ardından 1-3 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'nun düzenleneceğini kaydeden Fidan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu önümüzdeki iki hafta içerisinde çok yoğun bir şekilde Türkiye olarak, diğer benzer düşüncede olduğumuz kardeş ve dost ülkelerle beraber yoğun bir diplomasi faaliyeti içerisinde olmaya devam edeceğiz. Diplomasinin bütün sınırlarını son limitine kadar kullanarak bu vahşetin bir an önce durmasının, İsrail'in sadece insanlık vicdanında lekelenmekle kalmayıp aynı zamanda hak ettiği cezaya bir an önce çarptırılmasının mücadelesini vermeye devam edeceğiz."

(Bitti)