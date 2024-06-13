Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı ile GDAÜ Zirvesi'nde görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Güney Doğu Avrupa Ülkeleri (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile Üsküp'te düzenlenen GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında görüştüğü belirtildi.

Milatovic de X paylaşımında Fidan ile görüşmesine ilişkin şunları kaydetti:

"Karadağ ve Türkiye iki dost ülke, müttefik ve ekonomik ortak. İşbirliğimizi güçlendirmeye ve mümkün olan en iyi ilişkileri inşa etmeye devam edeceğiz. Türkiye Dışişleri Bakanı ile toplantımızının ana mesajı buydu."