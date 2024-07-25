Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda bilgilendirme yaptı

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Haber: MELİS YILDIRIM

(ANKARA) -Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda güncel gelişmeler ve dış politikaya ilişkin komisyon üyesi milletvekillerini bilgilendirdi. Oturumun kapalı yapılmasına oy birliğiyle karar verilmesi üzerine toplantıdan ayrılması istenen komisyon üyesi olmayan üç milletvekili tepki gösterdi. DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Bizim olmadığımız yerde sayın Bakan sizinle hangi devlet sırrını paylaşacak" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu, bugün Dışişleri Bakanı Fidan'ın katılımıyla toplandı. Komisyon toplantısı, Komisyon Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Oktay'ın konuşmasıyla başladı. Ardından toplantının kapalı oturumda yapılması için verilen önerge oylamaya sunuldu. Oy birliğiyle kapalı oturum kararının alınmasına, komisyon üyesi olmayan DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın tepki gösterdi. Komisyon Başkanı Oktay, Komisyon üyesi olmayan milletvekillerinin dışarı çıkmasını isterken; Gergerlioğlu, bir milletvekilinin komisyonu takip edememesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek tepki gösterdi. Ardından Oktay, bu durumun TBMM İçtüzüğü'ne aykırı olmadığını belirtti. Gergerlioğlu, "Bizim olmadığımız yerde sayın Bakan sizinle hangi devlet sırrını paylaşacak" ifadelerini kullandı.

Komisyondan çıkarılan vekillerden Ekmen, kapının önünde yaptığı açıklamada, "Acaba bir sınır ötesi harekatla ilgili bir bilgilendirme mi vardı? Türkiye'nin bir savaşa müdahil olmasıyla ilgili bir karar mı alınacak? Geleneksel bir bilgilendirme kararı var burada" dedi.

Gergerlioğlu ise, Meclis tarihinde ilk defa böyle bir skandala imza atıldığını ve Genel Kurul'daki gizli oturumlara tüm milletvekillerinin katıldığını belirtti. Gergerlioğlu, "Burada bir içtüzük maddesi ileri sürülerek Komisyon Başkanı, komisyondan çıkmamızı istedi. Ancak kendi inisiyatifiyle biz bu komisyonda kalabilirdik. Bürokratları tuttu, milletvekillerinin dışarı çıkmasını istedi. Bu Meclis'in duvarında 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' yazıyor. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun" diye tepki gösterdi. Yarım saat bekletildiklerini ve kapalı oturum yapılacağına dair kendilerine bilgi verilmediğini kaydeden Gergerlioğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a "Bu skandala nasıl izin veriyorsunuz" diye seslendi.

Komisyonda kapalı oturuma geçildikten sonra CHP'lilerin görüşmelerin açık yapılması yönünde önerge verdiği, ancak kabul edilmediği belirtildi.