Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı ile Görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gitti ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis ile bir araya geldi.

29.08.2024 13:59
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Brüksel'de Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin 5 yıl aradan sonra davet edildiği AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gitti. Fidan, toplantı kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı marjında Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile Brüksel'de bir araya geldi" denildi.

Kaynak: ANKA

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