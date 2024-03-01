Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti Gazze'deki suçlardan hesap verecek - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti Gazze'deki suçlardan hesap verecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya platformundaki paylaşımına ilişkin, İsrail Hükümetinin tüm üyelerinin, Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü er veya geç adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz ifadelerini kullandı.

01.03.2024 21:36
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya platformundaki paylaşımına ilişkin, "İsrail Hükümetinin tüm üyelerinin, Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü er veya geç adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhinde açılmış olan soykırım davasını yakından takip ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İsrail Hükümetinin tüm üyelerinin, Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü er veya geç adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz.

İsrail Hükümeti, Gazzelilere ayrım gözetmeksizin, sistematik ve bilinçli şekilde uyguladığı katliama son vermek zorundadır."

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin görüşmesiyle ilgili ithamlarda bulunan bir paylaşım yapmıştı.

Kaynak: AA

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