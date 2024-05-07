Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Refah sınır kapısından çekilmesi şart - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Refah sınır kapısından çekilmesi şart

Dışişleri Bakanlığı: İsrail\'in Refah sınır kapısından çekilmesi şart

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi gerektiğini belirtti. Keçeli, Refah'ta ve sınır kapısında statükoya geri dönülmesi çağrısında bulundu.

07.05.2024 19:01
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, " İsrail'in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır. Refah'ta ve sınır kapısında statükoya süratle geri dönülmelidir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Gazze'deki son gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Keçeli'nin açıklaması şöyle:

"Gazze'de ateşkesin sağlanması ve rehine ile tutukluların karşılıklı serbest bırakılması konusunda yapılan son önerinin Filistin tarafınca kabul edilmesini memnuniyetle karşıladık. Gazze'deki yıkım ve katliamın sona erdirilmesi yönünde böylesine olumlu bir gelişme yaşanmışken, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını artırması, Netanyahu Hükümetinin iyi niyetle hareket etmediğini bir kez daha göstermiştir. Refah'a yapılacak bir harekat sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı etkileyecektir. İsrail'in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır. Refah'ta ve sınır kapısında statükoya süratle geri dönülmelidir."

Kaynak: ANKA

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