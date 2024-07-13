Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in saldırıları Filistinlileri yok etme çabasının bir aşaması

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Han Yunus kentinin batısında yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı El-Mevasi bölgesindeki saldırılarının, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin Filistinlileri topyekun yok etme çabasının bir aşaması" olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almaya devam etmesi nedeniyle yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in, Han Yunus kentinde 'güvenli bölge' olarak belirlediği El Mevasi'de barınan Filistinlilere saldırarak onlarca sivili katletmesi, Netanyahu hükümetinin Filistinlileri topyekun yok etme çabasının bir aşamasıdır. İsrail'in ateşkes konusunda Hamas'ın olumlu yanıtına karşılık vermesi beklenirken bir kez daha kan dökmeyi tercih etmesi, Netanyahu hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini engellemeye çalıştığının da delilidir. İsrail'e destek veren ülkelerin, bu barbarlığa artık dur demesi gerekmektedir."