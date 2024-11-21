Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Kınama

Güncel

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesindeki hastaneye düzenlediği hava saldırısı sonucunda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca Filistinlinin katledilmesini şiddetle kınadı.

Bakanlık, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesindeki bir hastaneye düzenlediği hava saldırısı sonucunda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca Filistinlinin katledilmesini şiddetle kınıyoruz. Süregelen bu saldırılar, İsrail'e yaptırım ve özellikle silah ambargosu uygulanması gerektiğini göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında, "soykırımcı" İsrail hükümetine destek verenlerin bu suçlara ortak oldukları yinelendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Beyt Lahiya bölgesindeki Kemal Advan Hastanesi çevresine düzenlediği iki ayrı saldırıda 88 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.