Dışişleri Bakanlığı\'ndan Taziye Mesajı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu'na gitmek üzere hareket eden yolcu gemisinin alabora olması sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Bakanlık, KKTC makamlarınca sürdürülen arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'nin tam destek verdiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu yaşamını yitirenler için taziye dileğinde bulunuldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün (30 Ağustos) KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu'na gitmek üzere hareket eden bir yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen kazada yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına, milletimize ve KKTC halkına taziyelerimizi sunuyoruz.

KKTC makamları tarafından sürdürülen yoğun arama-kurtarma çalışmalarına ülkemizce tam destek verilmekte olup, ülkemizden iki helikopter, iki bot ve bir dalış timi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın iki gemisi arama-kurtarma faaliyetlerine dahil olmuştur. Daha fazla can kaybının önlenmesi ve kayıp kişilere ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmalar KKTC makamlarıyla yakın eş güdüm ve iş birliği halinde devam etmektedir."