Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İsrail'in Gazze-Refah'taki eylemleri uluslararası hukuka aykırı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İsrail'in Gazze-Refah'taki eylemleri uluslararası hukuka aykırı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İsrail\'in Gazze-Refah\'taki eylemleri uluslararası hukuka aykırı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, İsrail'in Gazze-Refah'taki eylemlerinin uluslararası hukuk ve insani hukuk açısından suç teşkil ettiğini belirterek, bu eylemlerin bir an önce durması gerektiğini vurguladı.

14.02.2024 15:07
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: "( İsrail'in Gazze-Refah'taki eylemleri) Uluslararası hukuk ve insani hukuk açısından suç teşkil ediyor. Bir an önce durması lazım"

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İsrail'in Gazze-Refah'taki eylemleri uluslararası hukuka aykırı - Son Dakika

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