Dışişleri\'nden İsrail\'e Kınama

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı en az 88 kişinin hayatını kaybettiği, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya bölgesindeki bir hastaneye düzenlenen İsrail saldırısını şiddetle kınadı. Bakanlık "Süregelen bu saldırılar, İsrail'e yaptırım ve özellikle silah ambargosu uygulanması gerektiğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya bölgesindeki bir hastaneye düzenlediği ve bölgedeki sağlık yetkililerine göre en az 88 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısını yazılı bir açıklamayla kınadı. Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya bölgesindeki bir hastaneye düzenlediği hava saldırısı sonucunda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca Filistinlinin katledilmesini şiddetle kınıyoruz.

Süregelen bu saldırılar, İsrail'e yaptırım ve özellikle silah ambargosu uygulanması gerektiğini göstermektedir. Soykırımcı İsrail hükümetine destek verenlerin bu suçlara ortak olduklarını yineliyoruz."