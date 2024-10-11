Dışişleri'nden İsrail'in Saldırısına Tepki - Son Dakika
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Dışişleri'nden İsrail'in Saldırısına Tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UNIFIL karargahına saldırısını kınadı ve uluslararası hukuka çağrı yaptı.

11.10.2024 00:03
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Karargahı'na saldırısının, "attığı her adımın cezasız kaldığı algısının bir tezahürü" olduğunu vurgulayarak, "Uluslararası toplum, İsrail'in hukuka uymasını sağlamakla yükümlüdür. Ülkemiz UNIFIL Deniz Görev Gücü'ne bir korvet/fırkateyn ve UNIFIL karargahına ise 5 personel ile katkı sağlamaktadır. Bölgemizde barışın tesisi için uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm girişimlere destek vermeyi sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın, İsrail'in, Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Karargahı'na saldırısına ilişkin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İsrail'in, Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırısını kınıyoruz. İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da sivil halka yönelik katliamlarının ardından BM güçlerini hedef alması, attığı her adımın cezasız kaldığı algısının bir tezahürüdür. Uluslararası toplum, İsrail'in hukuka uymasını sağlamakla yükümlüdür. Ülkemiz UNIFIL Deniz Görev Gücü'ne bir korvet/fırkateyn ve UNIFIL Karargahı'na ise 5 personel ile katkı sağlamaktadır. Bölgemizde barışın tesisi için uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm girişimlere destek vermeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

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