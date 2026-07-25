Dışişleri'nden Taziye Mesajı - Son Dakika
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Dışişleri'nden Taziye Mesajı

Dışişleri\'nden Taziye Mesajı
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Dışişleri Bakanlığı, Deyrizor-Şam otoyolundaki kaza nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Deyrizor-Şam otoyolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kazada yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Deyrizor-Şam otoyolunda bugün (25 Temmuz) meydana gelen trafik kazasında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz.

Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suriye halkına taziyelerimizi sunuyoruz."

Kaynak: ANKA

Dışişleri Bakanlığı, Diplomasi, Deyrizor, Suriye, Güncel, Kaza, Son Dakika

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