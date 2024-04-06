DİSK, 1 Mayıs için Taksim Meydanı'nda hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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DİSK, 1 Mayıs için Taksim Meydanı'nda hazırlıklarını sürdürüyor

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak için hazırlık ve görüşmelerini sürdürüyor. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel Sekreteri Tayfun Görgün ve Genel Başkan Yardımcısı Özkan Atar, İstanbul Valisi Davut Gül ile 1 Mayıs'la ilgili görüştü. DİSK'in 1 Mayıs bildirisinde, demokrasi, adalet ve ekonomik sorunlara vurgu yapılarak, 1 Mayıs'a katılım çağrısı yapıldı.

06.04.2024 12:42
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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 1 Mayıs denince ilk akla gelen meydanlardan Taksim Meydanı'nda kutlamak için hazırlık ve görüşmelerini sürdürüyor. Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, Genel Sekreteri Tayfun Görgün ve Genel Başkan Yardımcısı Özkan Atar, İstanbul Valisi Davut Gül ile 1 Mayıs'la ilgili görüştü. Paylaşılan bildiride de "1 Mayıs Demokrasi işçinin ekmeğidir, hukuk ve adalet işçinin güvencesidir" denildi.

Çerkezoğlu geçen hafta yaptığı açıklamada, "1 Mayıs'ta demokrasi şimdi, Taksim şimdi diyoruz. Kararımız kesindir. 1 Mayıs sabahında bir elimizde karanfil, bir elimizde çocuklarımızla Taksim Meydanı'na yürüyeceğiz" demişti. DİSK Örgütlenme Koordinasyon Kurulu 1 Mayıs 2024 hazırlıkları gündemiyle toplanırken, toplantıya DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu, sendikalarımızın örgütlenme daire başkanları ve ilgili uzmanlar katıldı. Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, Genel Sekreteri Tayfun Görgün ve Genel Başkan Yardımcısı Özkan Atar, İstanbul Valisi Davut Gül ile 1 Mayıs'la ilgili görüştü.

EKMEK İÇİN 1 MAYIS'A

DİSK'in 1 Mayıs bildirisi de kamuoyu ile paylaşıldı. "Yüksek enflasyon yüzünden her gün ama her gün yoksullaşıyoruz. Tüm dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye gıda enflasyonunda açık ara birinci. Bankalar, holdingler, şirketler karlılık rekorları açıklarken bizler yoksullaşıyoruz. Çalışanlar açlık sınırının bile altındaki asgari ücrete mahküm ediliyor. Emeklilere bir asgari ücret bile çok görülüyor. Bu da yetmezmiş gibi vergi yükü hep işçinin, emekçinin, emeklinin sırtında. Sermaye ise keyfine göre vergi veriyor bir gecede vergileri sıfırlanıyor, affediliyor" diye başlayan bildiri kıdem tazminatı vurgusu ile şöyle devam ediyor:

"Yetmiyor! Zaten kuşa döndürdükleri kıdem tazminatımıza bile göz dikiyorlar. Oysa biz çok çalışıyoruz, çok üretiyoruz. Dünyanın en uzun çalışma saatleri Türkiye'de. Üstelik iş cinayetleriyle, meslek hastalıklarıyla cebelleşiyoruz. Türkiye dünyada işçi haklarının en kötü olduğu 10 ülke arasında. Ancak bu böyle gitmez!"

"DEMOKRASİ İŞÇİNİN EKMEĞİDİR"

Bildiride demokrasi ve adalet için 1 Mayıs'a katılım çağrısı ise şu cümlelerle yapılıyor:

"Mücadelemiz sadece ekmek mücadelesi değil! Demokrasi işçinin ekmeğidir, hukuk ve adalet işçinin güvencesidir. O yüzden 1 Mayıs'ta hukuk ve adalet için mücadele ediyoruz. Haklarımızı korumak ve geliştirmek için adalet ve hukuk şart! Hak yiyenden, yolsuzluk yapandan, suçlulardan hesap sorulması için adalet ve hukuk şart! Yoksul her gün yoksullaşırken, zenginin servetine servet kattığı bu düzene son vermek için gelirde, vergide ve ülkede adalet şart! Gün gelir, zorbalar kalmaz gider!"

DİSK'in 1 Mayıs bildirisi, "Ülkemizde örgütlenme özgürlüğü, ifade özgürlüğü, hak arama özgürlüğü büyük bir baskı altında. Sendikalı olmamız, demokratik yollardan hakkımızı aramamız engelleniyor. Böylece ekmeğimiz kolayca çalınıyor, gelir dağılımı bozuluyor. Bizler, işçiler, emekçiler, emekliler bu ülkenin büyük çoğunluğuyuz. Bizler üretiyoruz, bizler çalışıyoruz, insanca yaşamak istiyoruz! Şimdi birlik olma zamanı! Şimdi mücadele zamanı! Şimdi dayanışma zamanı! Ekmek adalet ve hürriyet için başta İstanbul Taksim Meydanı olmak üzere 1 Mayıs alanlarında birleşme zamanı!" çağrılarıyla bitiyor.

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

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