DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Kamuda Verimlilik ve Tasarruf Paketi'ni protesto etti

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(ANKARA) - DİSK, KESK, TMMOB VE TTB, iktidarın "Kamuda Verimlilik ve Tasarruf Paketi"ni TBMM önünde protesto etti. Tasarruf paketinin "Emekçileri ve halkı yoksullaştırma paketi" olduğunu ifade eden KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, "İktidarı yıllardır sıkmaktan kemerinde delik kalmayan milyonlara tasarruf çağrısı yapmaktan vazgeçmeye, elini artık cebimizden çekmeye davet ediyoruz. O adres emek sömürüsünden, faizden, ranttan, vergi aflarından, hazine garantilerinden, silah tüccarlığından, üç beş yerden alınan maaşlardan beslenenlerdir. Eğer hedef gerçekten tasarruf etmek ise önce buradan başlanmalıdır" dedi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyeleri, Meclis önünde bir araya gelerek, "Kamuda Verimlilik ve Tasarruf Paketi"ne tepki gösterdi. Ortak basın açıklamasını okuyan KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, şu ifadelere yer verdi:

"Kamuda tasarruf, emekçileri ve halkı yoksullaştırma paketidir. Kamu hizmetleri tasfiye edilemez, paketi geri çekin. Bilindiği üzere 22 yıldır ülkeyi yönetenler bugüne kadar 'reform', 'dönüşüm', 'istikrar', 'atılım' gibi adlar altında onlarca program, paket açıklamıştır. Bu programlardan, paketlerden her defasında emeği ile geçinen kesimlerin, halkın yaşadığı sorunları daha da ağırlaştıran düzenlemeler çıkmıştır. Son olarak 13 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Hazine ve Maliye Bakanı'nın katılımı ile düzenlenen toplantıda 'Kamuda Verimlilik ve Tasarruf' adlı bir paket daha açıklanmıştır. Şu soruları sorup cevabını verdiğimizde söz konusu paketin içeriği daha net hale gelmektedir.

"Eğer ortada bir israf varsa bu israfın kaynağı nedir"

Bir israf mı var? Neden tasarrufa ihtiyaç duyuyoruz? Eğer ortada bir israf varsa bu israfın kaynağı nedir? Pakete göre nelerden, nerelerden tasarruf edilecek? Tasarrufu kim ya da kimler yapacak? Kimler kemer sıkacak? Kamu verimsiz ise sorumlusu kim? Verimliliği artırmak için neler yapılacak? Bu soruların cevapları bizim açımızdan nettir. Evet, bu ülkede yıllardır sürdürülen bir israf vardır.

Ülkenin kaynakları yıllardır beton ekonomisi ne gömülmekte, kentlerin yağmalanmasına, doğanın tahrip edilmesine, silahlanmaya harcanmaktadır. Sermayeden, patronlardan, zenginlerden alınması gereken vergiler; 'muafiyetlerle', 'indirimlerle', 'istisnalarla', 'aflarla' bir kalemde silinmektedir. Kamu Özel İşbirliği Projesi adı altında, şehir hastanelerinin, havalimanlarının, yol ve köprülerin müteahhitlerine hazineden garanti olarak milyonlarca dolar aktarılmaktadır. 'İtibardan tasarruf olmaz' diyenler özel uçaklarına, makam arabalarına, yazlık- kışlık saraylarına, köşklerine yenilerini ekliyor.

"Tüm bunların faturası, yoksullaştırılan halka yıkılmıştır"

Tüm bunların faturası; maaşlarımızdan - ücretlerimizden kesilen adaletsiz gelir vergisiyle, iğneden ipliğe tükettiğimiz her şeyden alınan KDV, ÖTV gibi dolaylı vergilerle, iktidarda olanların eşlerini, dostlarını, hısım akrabalarını, mülakatla, torpille kamu kadrolarına doldurması, üç-dört yerden maaş bağlamasıyla, emeği ile geçinen kesimler olarak bizlere, yoksullaştırılan halka yıkılmıştır.

Sonuç olarak iktidarın 'Kamuda Verimlilik ve Tasarruf Paketi' adını vererek cilaladığı paket gerçekte emekçilere ve halka saldırı, kamu hizmetlerini tamamen tasfiye etme paketidir. Bu nedenle DİSK, KESK, TMMOB, TTB olarak öncelikle iktidarı yıllardır sıkmaktan kemerinde delik kalmayan milyonlara tasarruf çağrısı yapmaktan vazgeçmeye, elini artık cebimizden çekmeye davet ediyoruz. O adres emek sömürüsünden, faizden, ranttan, vergi aflarından, hazine garantilerinden, silah tüccarlığından, üç beş yerden alınan maaşlardan beslenenlerdir. Eğer hedef gerçekten tasarruf etmek ise önce buradan başlanmalıdır."