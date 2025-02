DİSK, TÜİK'in Enflasyon Verilerini Protesto Etti

Güncel

Galatasaray\'dan ayrılması an meselesi

(ANKARA) - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TÜİK binası önünde, açıklanan enflasyon verilerine tepki gösterdi. Çerkezoğlu, "TÜİK verileri karartıyor, her gün ekmeğimizin daha fazla küçülmesine yol açıyor" dedi.

DİSK üyeleri "Gerçekleri Açıkla Ekmeğimle Oynama" sloganıyla TÜİK binasının önüne giderek, açıklanan enflasyon verilerini protesto etti. Burada basın açıklaması yapan DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, şunları söyledi:

"Bugün, 2025 yılının ilk enflasyonunun açıklandığı gün. Enflasyonu, bizim her gün yaşadığımız gerçek enflasyon rakamından çok daha düşük açıklayarak milyonların ekmeğinin küçülmesine yol açan TÜİK'i bir kez daha yargı kararlarına uymaya davet ediyoruz. TÜİK, ocak ayı enflasyonunu yüzde 5,03, yıllık enflasyonu da yüzde 42,12 olarak açıkladı. 3 Ocak tarihinde açıklanan aralık ayı enflasyonu 1,04'tü. 6 aylık enflasyonun hesaplanacağı ve o tarihte açıklanan enflasyon verisi, milyonlarca işçinin, emekçinin, kamu çalışanının, emeklinin ücretini belirleyecekti. Bir ay önce yüzde 1,04 olarak açıklanan enflasyonur, bir ay sonra beş kat artarak, TÜİK tarafından yüzde 5,03 olarak açıklandığını görüyoruz. Bu demek oluyor ki bütün fiyat artışları sonraya ertelenerek, enflasyon rakamı daha da baskılanarak milyonlarca işçinin, emekçinin, emeklinin alacağı zam oranı düşük tutulsun diye aralık ayı enflasyonunu yüzde 1,04 olarak açıklayan TÜİK, bugün beş katı enflasyonu açıkladı.

"TÜİK'i enflasyon rakamlarını doğru açıklamaya çağırıyoruz"

Bu ülkede herkesin, bu ülkeye karşı görev ve sorumlulukları var. Herkes bu görev ve sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır. Ülkeyi yöneten hükümetin görevi ve sorumluluğu, sandıktan aldıkları yetkiyle, ürettiğimiz değerin 85 milyon insanın insanca yaşamasını sağlayacak, eşit bir biçimde bölüşülmesini sağlamak ve politikaları bunun için hayata geçirmektir. Bir kamu kurumu olan TÜİK'in görevi ise milyonlarca işçinin, emekçinin, emeklinin ücretini, sosyal haklarını, yaşam şartlarını, sofrasındaki ekmeği belirleyen enflasyon rakamını 'gerçek' bir biçimde ölçmektir. Bugün burada TÜİK'i bu görevine sadık kalmaya ve enflasyon rakamlarını doğru açıklamaya çağırıyoruz.

TÜİK görevini doğru yapmadıkça, enflasyonu eksik ölçtükçe milyonların ekmeği her gün daha da küçülüyor. Gerçek enflasyonun ne olduğunu bu ülkede yaşayan milyonlar her gün yaşayarak görüyoruz. TÜİK verileri karartıyor, her gün ekmeğimizin daha fazla küçülmesine yol açıyor.

"TÜİK yönetiminin işlediği suç, halkın ekmeğini çalıyor"

Ülkemiz öyle bir hale geldi ki mevcut iktidarı eleştirenler, iktidara muhalif olanlar, siyasetçiler, gazeteciler hemen siyasallaşmış bir yargı sopasıyla bastırılmaya çalışılırken TÜİK yönetiminin mahkeme kararlarına uymayarak açıkça suç işlemesine göz yumuluyor. Çünkü TÜİK yönetiminin işlediği suç, iktidarı değil, işçilerin, emekçilerin ekmeğini hedef alıyor, halkın ekmeğini çalıyor."

TÜİK'e karşı açtıkları davaları anlatan Çerkezoğlu, şöyle devam etti:

"Biz, TÜİK ile yürüttüğümüz hukuk mücadelesini başlıklarıyla paylaşıyoruz. Haziran 2022'de TÜİK ilk defa madde fiyat listesini açıklamadı. DİSK olarak hemen CİMER üzerinden TÜİK'e başvurduk. Listeyi bizimle paylaşın dedik ama TÜİK bu talebimizi reddetti. Sonrasında Adalet Bakanlığı'na bağlı Bilgi Edinme Kurulu'na başvurduk, bu Kurul da reddetti. Ardından süreci yargıya taşıdık. 6'ncı İdare Mahkemesi dedi ki 'TÜİK'in görevidir madde fiyat listesini açıklamak.' Bunun üzerine TÜİK yargı kararına uymadı, istinaf mahkemesine taşıdı. İstinaf mahkemesi de bu kararı onayladı. Ama TÜİK yönetimi Adalet Bakanlığı'na dava açtı. Bu davayı da Ankara 13'üncü İdare Mahkemesi gördü. Bu mahkeme, TÜİK'in açmış olduğu bu davayı reddetti. Ardından TÜİK, hiçbir hukuksal dayanağı olmamasına rağmen Danıştay'a başvurdu. Danıştay Başsavcılığı, TÜİK'in bu başvurusunu reddetti. Fakat TÜİK bu karara uymamakta direndi.

TÜİK, yargıyı da yasaları da ayaklar altına alarak enflasyonu nasıl belirlediğini görebileceğimiz enflasyon sepetini açıklamamakta ısrar ediyor. Aslında suç işlemekte ısrar ediyor. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'na TÜİK Başkanı ve Başkan Yardımcıları hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜİK yönetimine siper oldu. Işık hızıyla suç duyurusunu reddetti. Bunun anlamı, her gün bu yüksek enflasyon karşısında milyonların daha da yoksullaşmasıdır.

"Dünyada enflasyonun en yüksek olduğu altıncı ülkeyiz"

Türkiye, dünyada enflasyonun en yüksek olduğu 10 ülkeden bir tanesi. Hatta bugünkü rakamlara bakıldığında, dünyada enflasyonun en yüksek olduğu altıncı ülkeyiz. Enflasyonda yaşadığımız kara tablo, bugünkü rakamlarla bir kez daha ortaya çıkmış durumda."