Diyanet Başkanı Mısır'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Diyanet Başkanı Mısır'da

22.07.2025 19:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali Erbaş, Mısır Evkaf Bakanı ile İslam dünyasının birliği ve Filistin konusunu görüştü.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mısır Evkaf Bakanı Usame El-Ezheri'yi ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bir dizi programa katılmak için Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Erbaş, Mısır Evkaf Bakanı El-Ezheri ile bir araya geldi.

Erbaş, ziyarette yaptığı konuşmada, zalimlere karşı İslam dünyasının birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini vurgulayarak, dünyada zulmün ortadan kalkması için mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.

Görüşmede Türkiye ile Mısır arasında tarihi, coğrafi ve iktisadi zenginliklerin olduğunu belirten Erbaş, "Bu zenginliklerimizi birleştirdiğimiz zaman yeryüzünde sıkıntıda olan pek çok kardeşimizin sıkıntılarını ortadan kaldırmak mümkün olacaktır. Bunların başında Filistinli kardeşlerimiz geliyor." değerlendirmesini yaptı.

El-Ezheri ise konuşmasında, Mısır halkının Erbaş'ı karşılamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki halk arasındaki kardeşlik ve dostluktanşeref duyduğunu belirtti.

Mısır'ın Gazze'ye ulaştırılan insani yardımlarına dikkati çeken, zorla tehcire karşı kesin bir duruş sergilediğini vurgulayan El-Ezheri, Filistin meselesinin yegane çözümünün, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olacağını vurguladı.

Ziyarette, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Dr. Hasan Güçlü, Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı ve Mısır Din Hizmetleri Müşaviri İdris Bozkurt da yer aldı

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Ali Erbaş, Diplomasi, Politika, Filistin, Kahire, Güncel, Dünya, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet Başkanı Mısır'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Kadıköy Boğası’na yaptıklarına bakın Tepkiler çığ gibi 'Kadıköy Boğası'na yaptıklarına bakın! Tepkiler çığ gibi
Galatasaray ile anlaşan Osimhen’e bomba talip Galatasaray ile anlaşan Osimhen'e bomba talip
Çubuk’ta 10. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı Çubuk'ta 10. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı
Destici: PKK’nın uzantılarıyla birlikte DEM Parti de kendini feshedecek Destici: PKK'nın uzantılarıyla birlikte DEM Parti de kendini feshedecek
Feyenoord futbolcuları Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi Feyenoord futbolcuları Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi
21 gündür kulüp arıyordu Dorukhan Toköz’ün yeni takımı belli oldu 21 gündür kulüp arıyordu! Dorukhan Toköz'ün yeni takımı belli oldu
Sünger yüklü tır alev alev yandı Sünger yüklü tır alev alev yandı
Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesinden oturma eylemi: Ertelense de gündemden düşürmeyeceğim Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesinden oturma eylemi: Ertelense de gündemden düşürmeyeceğim
Robin van Persie’den Fenerbahçe itirafı: Hissettim Robin van Persie'den Fenerbahçe itirafı: Hissettim
Osayi Samuel ve Kyle Walker-Peters’tan sonra Beşiktaş’a yeni sağ bek Milan’dan Osayi Samuel ve Kyle Walker-Peters'tan sonra Beşiktaş'a yeni sağ bek Milan'dan
Lucas Torreira kendisini Galatasaray’a getiren futbolcuyu itiraf etti Lucas Torreira kendisini Galatasaray'a getiren futbolcuyu itiraf etti

19:12
Türkiye, en gelişmiş hipersonik balistik füzesi “Tayfun Block-4“ü tanıttı
Türkiye, en gelişmiş hipersonik balistik füzesi "Tayfun Block-4"ü tanıttı
17:43
Memur emeklisinin zam farkı 25 Temmuz’da hesaplara yatacak
Memur emeklisinin zam farkı 25 Temmuz'da hesaplara yatacak
17:18
MHP’ye mi geçiyor Mehmet Kasım Gülpınar’dan Bahçeli’ye sürpriz ziyaret
MHP'ye mi geçiyor? Mehmet Kasım Gülpınar'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
16:49
3 çocuk annesi kadın, tabancayla vurularak öldürüldü
3 çocuk annesi kadın, tabancayla vurularak öldürüldü
15:26
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
00:28
Trump yönetimi, Martin Luther King suikastı belgelerini yayınladı
Trump yönetimi, Martin Luther King suikastı belgelerini yayınladı
00:10
Feci kaza Araç hurdaya döndü, 4 kişi yaralandı
Feci kaza! Araç hurdaya döndü, 4 kişi yaralandı
23:39
Kavgayı ayırmaya çalışanlara bıçaklı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Kavgayı ayırmaya çalışanlara bıçaklı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
23:18
Selçuklu’dan kalan gelenek asırlardır sürdürülüyor, büyü yapılmasın diye kürek kemikleri kırılıyor
Selçuklu'dan kalan gelenek asırlardır sürdürülüyor, büyü yapılmasın diye kürek kemikleri kırılıyor
23:14
Galatasaray’da ayrılık Fransa’ya gidiyor
Galatasaray'da ayrılık! Fransa'ya gidiyor
23:10
Yağış azlığı Kahramanmaraş’ın barajlarını vurdu
Yağış azlığı Kahramanmaraş'ın barajlarını vurdu
23:10
Bryan Mbeumo’dan Manchester United’a 82 milyon euroluk imza
Bryan Mbeumo'dan Manchester United'a 82 milyon euroluk imza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 19:52:22. #7.11#
SON DAKİKA: Diyanet Başkanı Mısır'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.