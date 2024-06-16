Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bayramlar, Müslümanlar için sevinç günü olduğunda gerçek anlamını bulur - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bayramlar, Müslümanlar için sevinç günü olduğunda gerçek anlamını bulur

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların, aynı inancın mensuplarını bir araya getiren müşterek sevinç olduğunu belirtti. Erbaş, bayramların, sevilenlerle aynı sofrada buluşulan, aynı mabette divana durulan, aynı duygularla coşulan vuslat anları olduğuna işaret etti. Ayrıca, Erbaş, Müslümanları kardeşliğe, dayanışmaya, yardımlaşmaya ve paylaşmaya davet etti ve Filistin'deki zulme karşı direnmek ve yardım etmek gerektiğini vurguladı.

16.06.2024 09:29
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayramların, ancak bütün Müslümanlar için sevinç günü olduğunda ve sevinçler hep beraber yaşandığında gerçek anlamını bulacağını bildirdi.

Başkan Erbaş, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayrama kavuşmanın sevinç ve heyecanı içinde olduklarını belirtti.

"Bizleri bir kez daha bu özel zamana eriştiren Rabb'imize sonsuz hamdüsenalar olsun." ifadesini kullanan Erbaş, bayramların, aynı inancın mensuplarını bir araya getiren müşterek sevinç; ümmet bilincini tazeleyen, ibadet zevkini derunileştiren, kardeşlik ruhunu güçlendiren vahdet günleri olduğunu kaydetti.

Bayramların, sevilenlerle aynı sofrada buluşulan, aynı mabette divana durulan, aynı duygularla coşulan vuslat anları olduğuna işaret eden Erbaş, şöyle devam etti:

"En güzel duyguların hayatı kuşattığı bugünlerde müminler, Allah'a yakınlaşmanın önündeki engelleri kaldırma, iyilik ve güzellikleri çoğaltma azmiyle etraflarına ışık saçarlar. Acısı olanın acısını, yükü olanın yükünü, derdi olanın derdini hafifletme, gönülden gönüle köprüler kurma, sevinme kadar sevindirmenin gayreti içinde olurlar."

Erbaş, bayramların, dilleri, renkleri, ırkları ve coğrafyaları farklı ama kıbleleri, idealleri, hedefleri ve duaları bir olan Müslümanları kardeşliğe, dayanışmaya, yardımlaşmaya ve paylaşmaya davet ettiğine dikkati çekti.

"Müslümanlar olarak bizlere düşen, bu kötülük karşısında yılmadan mücadele etmek"

Kurban Bayramı'nın müminlerde teslimiyet, tevhit ve vahdet ekseninde güçlü bir bilinç ve büyük bir heyecan oluşturduğunu belirten Erbaş, kurban ibadetinin, insanlara sevilen şeyleri Allah yolunda feda edebilme iradesi kazandıran; onları iyiliğe, hayra ve takvaya ulaştıran; insanı kendine, Rabb'ine ve kardeşlerine yakınlaştıran bir yönü bulunduğunu vurguladı.

Erbaş, şunları kaydetti:

"Unutulmamalıdır ki bayramlar, ancak bütün Müslümanlar için sevinç günü olduğunda ve sevinçler hep beraber yaşandığında gerçek anlamını bulacaktır. O zaman hüzünler azalacak ve gönüller sürur içinde muhabbetle dolacaktır. Bugün maalesef gönül coğrafyamızın pek çok yerinde kardeşlerimiz zulüm, haksızlık ve katliamların gölgesinde bir bayram geçiriyor. Gazze ve Kudüs'te yaşanan tarihin en büyük insanlık dramı, yüreklerimizi dağlıyor. Hiçbir değer tanımayan, hiçbir bir inanca saygısı olmayan azgın bir azınlık tarafından Filistin topraklarında aylardır soykırım yapılıyor. Ahlakı, vicdanı ve uluslararası hukuku hiçe sayan gözü dönmüş siyonistler; kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden mazlumları hunharca katlediyor. Böyle bir vasatta Müslümanlar olarak bizlere düşen, bu örgütlü kötülük karşısında yılmadan, yorulmadan direnmek, mücadele etmektir. Maddi ve manevi yardımlarımızla kardeşlerimize destek olmak, Kudüs ve Gazze özgür oluncaya kadar azim ve sabırla çalışmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, bu bayramın insanlığın barış, güven ve huzuruna vesile olmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bayramlar, Müslümanlar için sevinç günü olduğunda gerçek anlamını bulur - Son Dakika

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