Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Medeniyetimizin temeli \'oku\' emriyle başlar

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yüce Rabb'imiz, medeniyetimizin oluşumunu 'oku' diyerek başlatmıştır. İşte bizim mefkuremizin temeli, bu ayetikerimedeki emir doğrultusunda devam etmektedir." dedi.

Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Kuzey Ankara Kongre Merkezi'nde düzenlenen Diyanet Bursları Mezuniyet Programı'na katıldı.

Burada konuşan Erbaş, toplumu din konusunda aydınlatmak, inanç, ibadet, ahlakla ilgili yardımcı olmak için devletin kendilerine görev verdiğini belirterek, yaptıkları en önemli faaliyetlerden birinin eğitim olduğunu söyledi.

Medeniyetin temelinin ilme, bilgiye, hikmete ve irfana dayandığını anlatan Erbaş, "Toplumların gelişmesi, ilmi ve irfani noktada iyi olursa arkasından diğerleri gelir. Yüce Rabb'imiz, medeniyetimizin oluşumunu 'oku' diyerek başlatmıştır. İşte bizim mefkuremizin temeli, bu ayetikerimedeki emir doğrultusunda devam etmektedir. İnşallah böyle devam etmesi de hep sürecektir." diye konuştu.

"İslam, dünyayı iyileştirmek için gönderilen bir ilaçtır"

Salondakilere "Hz. Muhammed'in varisleri olarak her zaman ve her yerde hayra çağırmaya söz veriyor muyuz, iyiliği ömrümüz boyunca emredeceğimize söz veriyor muyuz, kötülükten insanları uzaklaştırmak için çalışacağımıza söz veriyor muyuz, iyiliğin kötülüğe galebe çalması için söz veriyor muyuz, Hakk'ın batıla üstün olmasına üstün olması için gece gündüz çalışıyor muyuz?" sorularını yönelten Erbaş, "Evet" yanıtını aldı.

Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar bütün peygamberlere Allah'ın gönderdiği dinin adının İslam olduğunu belirten Erbaş, "Cenabıhak, İslam'ın dışında başka bir din göndermemiştir. Hz. Musa'ya da Hz. İsa'ya da İslam'ı göndermiştir. İslam, yeryüzünde iyiliğin gerçekleşebilmesi için Cenabıhakk'ın gönderdiği en büyük nimettir. İslam, dünyayı iyileştirmek için gönderilen bir ilaçtır." değerlendirmesinde bulundu.

İslam reçetesinin yeryüzünde iyi bir şekilde uygulanması için doğru dini bilgiye ve din eğitimine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bunun için gece gündüz çalıştık. Sizlere ve sizlerden önce binlerce kardeşlerimize ilahiyat fakültelerinde, imam hatip liselerinde, hurafelerden uzak, aşırılıklardan uzak bir din eğitimini nasıl verebiliriz, bunun gayreti içerisinde olduk. Sizler bundan istifade ettiniz."

Türkiye Diyanet Vakfının, 100'ün üzerindeki ülkeden, Türkiye'nin 81 ilinden, 922 ilçesinden, 40 bin köy ve beldesinden gelen gençlere el uzatarak eğitimlerine destek olduğunu dile getiren Erbaş, hep beraber yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar çalışmaya söz verdiklerini aktardı.

"Mazlumlara sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da İsrail'in 7 aydan bu yana dünyanın en gelişmiş silahları, en ileri teknolojisi, ABD, İngiltere ve Almanya'nın desteğiyle bir avuç toprak üzerinde bulunan 2,5 milyon Gazzeliye saldırdığını söyledi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bu alanda elinden geleni ortaya koyduğunu kaydeden Malkoç, "Tarihte olduğu gibi bugün de yarın da mazlumlara sahip çıktık ve çıkmaya devam edeceğiz. Batı medeniyeti Gazze'de bitmiştir, dünyada bitmiştir. Yeni medeniyet, insanlığa huzur barış getirecek olan medeniyet, Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde, Peygamber Efendimizin önderliğinde ve bu gençlerin gayretiyle yükselecektir." görüşünü paylaştı.

Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, salondakilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.