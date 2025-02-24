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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ramazan ayının temasını duyurdu: "İyilik Ayı Ramazan"

ANKARA - 2025 yılı Ramazan ayı temasını "İyilik Ayı Ramazan" olarak belirlediklerini ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ramazan ayında başta Filistin'de 250 bin kişi olmak üzere, yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 2,5 milyon ihtiyaç sahibine yardım ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

2025 Yılı Ramazan Teması Tanıtım Programı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Erbaş, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi Ramazan ayına kavuşmanın sevinci ve heyecanı içerisinde olduklarını ifade ederek, 28 Şubat Cuma akşamı teravih namazıyla Ramazan'a girileceğini hatırlattı.

"Mescid-i Aksa'yı özgürce ziyaret edelim"

Erbaş, Ramazan ayına bu sene de Filistin'de yaşanan vahşetin yüreklerde açtığı yaralarla birlikte girildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İslam dünyası olarak, insanlık olarak mahzun ve kederliyiz. Duamız odur ki 100 yıla yakın süredir devam eden işgal ve katliamlar bir an önce sona ersin. Filistin halkı kendi topraklarında özgürce yaşasın, Mescid-i Aksa'yı özgürce ziyaret edelim. Orada da Müslümanlar ramazan ayında mutlu ve bahtiyar olarak ramazanlarını geçirsinler, ibadetlerini özgürce yapsınlar, duamız budur. Mescid-i Aksa maalesef özgürlüğe hasret. Hele bugünlerde, bu yıllarda, bu aylarda Mescid-i Aksa'nın ne kadar garip olduğunu görmekten dolayı yüreklerimiz yanıyor."

"Ramazan ayı nefislerimizi terbiye etmeyi, merhameti kuşanmayı, güzel ahlakla mücehhez bir ömrün idrakine varmayı talim ettiğimiz bir zaman dilimidir" diyen Erbaş, "Ramazan ayı bizim için bir eğitimdir. Ramazan günleri bir iyilik eğitimidir, hayır eğitimidir, yardımlaşma eğitimidir, dayanışma günleridir. Ramazan irademizi sabırla, tevekkülle eğiten bir ruh mektebidir. Gönüllerimizi bencillik ve tamahkarlık hastalığından kurtaran bir şifa mektebidir" ifadelerini kullandı.

"Kur'an okumasını bilmeyenler ramazanı fırsata çevirsin"

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in ramazan ayında nazil olduğunu anımsatarak, "Onun için Ramazan ayı, Kur'an ayıdır diyoruz. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'i okumasını henüz öğrenememiş olanlar, okuyamayanlar bunu bir fırsata çevirsin, şu ramazan ayında Kur'an okumasını öğrensin, bilenler okusun, okuyanlar hem okusun hem anlamaya çalışsın ve Kur'an'ın muhtevasındaki emirler, nehiyler, ahlak, ibadet konularını daha iyi anlamaya gayret edelim" şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığının bu yılki ramazan temasını "İyilik Ayı Ramazan" olarak belirlediğini açıklayan Erbaş, Başkanlık tarafından ramazan ayı boyunca yapılacak programlarda iyilik temasının işleneceğini duyurdu.

Erbaş, özellikle gençlerin, çocukların ramazan ayının feyzinden hakkıyla istifade edebilmeleri yönünde yoğun bir çaba harcanılması gerektiğini dile getirerek, "Onların maddi ve manevi gelişimleri, kimlik ve kişiliklerini dini değerlerimiz çerçevesinde inşa edebilmeleri için üstün bir gayret ortaya koymamız gerekiyor" dedi.

"Türkiye genelinde irşat ve vaaz programları, seminerler gerçekleştirilecek"

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazan ayına büyük bir heyecan ve samimiyetle hazırlandıklarını aktaran Erbaş, Ramazan ayında yapılacak olan hizmetlerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Vatandaşlarımızın ramazanın manevi atmosferini hissedebilmeleri için detaylı ve titiz bir şekilde çalışıyoruz. Bu doğrultuda ülkemizin her köşesinde iyilik ayı ramazan teması çerçevesinde vaaz ve irşat programları, seminerler, konferanslar gerçekleştireceğiz inşallah. Ramazan ayı boyunca kadınlara, gençlere, çocuklara, engellilere yönelik irşat programları düzenleyeceğiz. Tüm camilerimizde ve Kur'an kurslarımızda mukabeleler okunacak. Bunlara katılamayan vatandaşlarımız ramazan ayı boyunca her gün Diyanet Televizyonumuzda okunacak mukabeleleri takip edebilecek. Resmi kurumlarda çalışmaları sebebiyle camilerde okunan mukabelelere iştirak edemeyen vatandaşlarımız için kurumların uygun göreceği yerlerde mukabele okunması da Başkanlığımız tarafından sağlanacaktır. Müftülüklerimizce uygun görülen camilerimizde tefsirli mukabele programları yapılacak. Yine müftülüklerimizce uygun görülen cami ve mescitlerimizde hatimle teravih namazı kılınacaktır.

'Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı'mız, ramazan ayı boyunca haftanın 7 günü 08.00-22.00 saatleri arasında vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Vatandaşlarımız ayrıca Din İşleri Yüksek Kurulumuzun mobil fetva uygulamasından internet sitesi veya e devlet üzerinden her türlü dini sorularını yazılı veya görüntülü bir şekilde sorabilecektir. Başkanlığımız tarafından hazırlanan 'İyilik ayı Ramazan' temalı kitap, dergi ve diğer basılı görsel ve sesli materyallerin bulunduğu Ramazan ayına özel web sitemiz 'ramazan.diyanet@gov.tr' milletimizin hizmetinde olacaktır."

"Medyada dini konuların gelişigüzel tartışılması milletimize yapılabilecek en büyük kötülüktür"

Erbaş, yerel ve ulusal medyada zaman zaman dini konuların gelişi güzel gündeme taşındığını, ibadetlerin tartışma konusu yapıldığını ve milletimizin hassasiyetlerinin suistimal edildiğine dikkati çekerek, "Müslüman şahsiyetiyle asla bağdaşmayan bu tür tavır ve davranışların, yönelişlerin büyük bir vebal olduğunun altını çizmek isterim. Bu aynı zamanda inancını ve değerlerini her şeyin üstünde tutan milletimiz için yapılabilecek en büyük kötülüktür. Dolayısıyla gerek medyada, gerekse dijital mecralarda program yapan herkesin bu hususta son derece dikkatli olması önem arz etmektedir" ifadelerine yer verdi.

"Ramazanda 250 bin Filistinli kardeşimize yardım ulaştıracağız"

Türkiye Diyanet Vakfı'nın ramazan ayı boyunca yurt içi ve yurt dışında geniş kapsamlı yardım faaliyetleri yürüteceğini belirten Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Yurt içinde ve yurt dışında yaklaşık 2 milyon 500 bin ihtiyaç sahibine gıda paketi, alışveriş yardım kartı ve bayramlık kıyafet desteği şeklinde toplamda 450 milyon liralık yardım yapılacaktır. Deprem bölgesinde kurulacak 6 iyilik sofrası ile 135 bin vatandaşımıza iftar sofraları kurulacaktır. Gazze'de insani yardımlarını aralıksız sürdüren TDV'miz 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgeye toplam 603 tır insani yardım ulaştırmıştır. Ramazan ayında bu sayıya 50 tırın daha eklenmesi planlanmıştır. Ayrıca iftar, sahur ve sıcak yemek dağıtımlarıyla 250 bin Filistinli kardeşimize yardım ulaştırılması hedeflenmiştir. Vakfımız Filistinli kardeşlerimizin yaralarını sarmak ve destek olmak amacıyla faaliyetlerine kararlılıkla devam edecek, ateşkesin kalıcı olması durumunda bölgedeki okul ve camilerin onarımı için de imar ve inşa çalışmaları yürütecektir inşallah.

Bu yardımların yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV iş birliğinde yürütülen 'Hediyem Kur'an Olsun' projesi kapsamında 9 dilde basımı yapılan 73 bin Kur'an-ı Kerim 19 ülkede hayatları boyunca Kur'an-ı Kerim'i mushaf olarak görmemiş mümin kardeşlerimize ulaştırılacaktır. Vakfımızca bugüne kadar 40 ülkede açtığı 1356 su kuyusu ve vakıf çeşmesiyle 11 milyonun üzerinde insana temiz su ulaştırmıştır. Ramazan ayı içerisinde 10 ülkede 400 bine yakın kişinin faydalanması beklenen 48 adet su kuyusu ve vakıf çeşmesinin açılışı da gerçekleştirilecektir inşallah."

Erbaş, TDV kanalıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak isteyen hayırseverlerin, ramazan ayı boyunca zekat, fitre, fidye, alışveriş kartı, gıda paketi, bayramlık kıyafet, iftarlık kumanya gibi bağışlarını "www.tdv.org" ve "bagis.tdv.org" adreslerinden yapabileceği gibi il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri aracılığıyla da yapabileceğini söyledi.

Bağışçıların tüm GSM operatörlerine bağlı faturalı ve faturasız hatlardan SMS göndererek fitre ve fidye bağışında bulunabileceklerini bildiren Erbaş, bir SMS ücretinin, bir fitre veya fidye bedeli olan 180 lira olduğunu belirtti.

Programda, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen de selamlama konuşması yaptı.