 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kudüs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İmad Abu Kishek'i kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kudüs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İmad Abu Kishek'i kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kudüs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İmad Abu Kishek'i kabul etti. Erbaş, Kishek'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, Gazze ve Filistin olayına duydukları üzüntüyü dile getirdi. Kishek ise, İsrail'in bölgede yaptığı saldırıların katliam niteliğinde olduğunu belirtti ve Türkiye'nin Kudüs ve Filistin konusundaki hassasiyetini bildiklerini ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kudüs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İmad Abu Kishek\'i kabul etti
27.12.2023 - 20:28,
Abone Ol

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kudüs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İmad Abu Kishek'i kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Kudüs Üniversitesi Rektörü Kishek ve Kudüs Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yasir Yanılmaz ile bir araya geldi.

Erbaş, Kishek'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Orada akrabaları, komşuları, yakınları olabilir. Aslında onların akrabaları bizim akrabalarımız, onların yakınları bizim yakınlarımız. En az onlar kadar biz de Gazze, Filistin olayına çok üzülüyoruz. Her şey Allah'ın takdiriyle oluyor ve biz elimizden gelen maddi ve manevi yardımı yapmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Rektör Kishek ise, Kudüs ve Gazze bölgesinde yaşanan gelişmelerle ilgili Erbaş'a bilgi vererek, İsrail'in bölgede yaptığı saldırıların katliam niteliğinde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kudüs ve Filistin konusundaki hassasiyetini bildiklerini belirten Kishek, "Kudüs Üniversitesi olarak Türkiye'nin İslam sancağı taşıyan bir ülke olduğunu bildiğimiz için Ankara'da üniversitemiz adına bir vakıf kurduk." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Gazze, Kudüs, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kudüs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İmad Abu Kishek'i kabul etti - Son Dakika


21:02
İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Atalay için AYM'nin 2. kez hak ihlali verdiği kararı uygulamadı, dosya yeniden Yargıtay'a gönderildi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Atalay için AYM'nin 2. kez hak ihlali verdiği kararı uygulamadı, dosya yeniden Yargıtay'a gönderildi
20:47
Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44
Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
20:37
Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı
20:16
Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler
20:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammıyla ilgili ilk açıklama: Yüzde 49 artış yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammıyla ilgili ilk açıklama: Yüzde 49 artış yapıldı
19:54
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Bizim asgari ücret talebimiz 18 bin liraydı TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Bizim asgari ücret talebimiz 18 bin liraydı

Son Dakika
21:02 İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
20:47 Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44 Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
20:37 Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı
20:16 Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler
20:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammıyla ilgili ilk açıklama: Yüzde 49 artış yapıldı
19:54 TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Bizim asgari ücret talebimiz 18 bin liraydı
19:43 Yeni asgari ücret 17 bin 2 lira oldu
18:42 Pakistan'da tutuklanan eski Dışişleri Bakanı Kureyşi, mahkemeden yaka paça çıkarıldı
18:36 Sinan Oğan, kendisine hakaret eden İYİ Partili Sebati Ataman'ı, Akşener'e şikayet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 21:14:59. #1.12#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kudüs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İmad Abu Kishek'i kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement