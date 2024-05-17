Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Nazif Kocaçoban'ın annesi toprağa verildi - Son Dakika
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Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Nazif Kocaçoban'ın annesi toprağa verildi

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Nazif Kocaçoban\'ın annesi toprağa verildi

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Nazif Kocaçoban'ın 80 yaşında vefat eden annesi Ayşe Kocaçoban'ın cenazesi, Kütahya'da defnedildi. Cenaze namazına ailesi, yakınları ve birçok kişi katıldı. Kocaçoban, annesini son yolculuğuna uğurlarken, onun inançlı ve yardımsever bir insan olduğunu vurguladı.

17.05.2024 14:55
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Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Genel Başkan Yardımcısı Nazif Kocaçoban'ın 80 yaşında vefat eden annesi Ayşe Kocaçoban'ın cenazesi, Kütahya'da toprağa verildi.

Kocaçoban için Ulu Cami bahçesinde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kütahya Müftü Yardımcısı Bahtiyar Kargıoğlu, Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, Kütahya Şube Başkanı Ülfet Balon, sendikanın genel merkez yöneticileri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Annesinin cenaze namazını kıldıran Nazif Kocaçoban, taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına katılanlara teşekkür eden Kocaçoban, "Annemiz, inancı, ibadetleri en güzel şekilde yerinde olan bir mümine olarak yaşadı. Onu kaybettiğimiz için üzgünüz ancak bugün sıra onda, yarın da ölüm bize gelecektir. Çokça infakta bulunur, yetimlere yardım ederdi. Biz ondan razıyız, Allah da kendisinden razı olsun." diye konuştu.

Ayşe Kocaçoban'ın cenazesi, törenin ardından Evliya Çelebi Mezarlığında defnedildi.

Kaynak: AA

Kütahya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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