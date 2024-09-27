Diyanet İşleri Başkanı'ndan Narin'in katilleriyle ilgili çarpıcı çıkış: Ölümse ölüm, idamsa idam - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı'ndan Narin'in katilleriyle ilgili çarpıcı çıkış: Ölümse ölüm, idamsa idam

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erbaş, ''Bunun katili tespit edilse ne olacak? Kaç sene yatarsa yatsın. Peki bizim acımız dinecek mi? Kanunlarda caydırıcılık var mı? İsterseniz bin sene ceza verin. Adam 'ben yatarım, nasıl olsa yemeğimi suyumu veriyorlar' diyor. Caydırıcı olması lazım, ölümse ölüm, idamsa idam.'' ifadelerini kullandı.

27.09.2024 18:16  Güncelleme: 20:36
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Narin Güran'ın Diyarbakır'da öldürülmesine ilişkin, "Kanunların caydırıcı olması lazım. 8 yaşındaki kızımızı katlettiler. Bunun katili tespit edilse ne olacak? Kaç sene yatarsa yatsın. Peki bizim acımız dinecek mi? Biz caydırıcılık özelliği olan bir kanun işletmiş olacak mıyız?" dedi.

ALİ ERBAŞ'TAN "NARİN GÜRAN" ÇIKIŞI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 7. Ahilik Sempozyumu'na katıldı. Erbaş, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Katillere gerekirse idam cezası verilmesi gerektiğini belirten Erbaş şunları söyledi: "İmam Gazali kötülükleri ortadan kaldırmanın üç yolu olduğunu söylüyor. Birincisi vicdani müeyyide. Vicdanlarımızı eğitmemiz lazım. Ahilik teşkilatı bir vicdan eğitimi okuludur. İkincisi de kanuni müeyyide. Kanunların caydırıcı olması lazım.

Ali Erbaş: Kanunların Caydırıcı Olması Gerekiyor
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

"ÖLÜMSE ÖLÜM, İDAMSA İDAM"

8 yaşındaki kızımızı katlettiler. Bunun katili tespit edilse ne olacak? Kaç sene yatarsa yatsın. Peki bizim acımız dinecek mi? Biz caydırıcılık özelliği olan bir kanun işletmiş olacak mıyız? 2 yaşındaki bebeğe yapılanları görüyorsunuz. Ne cinayetler işleniyor. Kanunlarda caydırıcılık var mı? İsterseniz bin sene ceza verin. Adam 'ben yatarım, nasıl olsa yemeğimi suyumu veriyorlar' diyor. Caydırıcı olması lazım, ölümse ölüm, idamsa idam. Üçüncüsü ise uhrevi müeyyide. Ahiret bilinci."

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Ali Erbaş: Kanunların Caydırıcı Olması Gerekiyor

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Diyanet İşleri Başkanı\'ndan Narin\'in katilleriyle ilgili çarpıcı çıkış: Ölümse ölüm, idamsa idam
Kaynak: AA

İnsan Hakları, Narin Güran, Diyarbakır, Ali Erbaş, Güncel, Kültür, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı'ndan Narin'in katilleriyle ilgili çarpıcı çıkış: Ölümse ölüm, idamsa idam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Galatasaray 1905:
    Sen sus alicim daha yenimi sesin çıkıyor audibillahi ali erbaş hepiniz sorumlusunuz 71 62 Yanıtla
    Furkan Zeren:
    Ne olursa olsun o makamdaki birine saygılı olmalısınız 11 10
    Ahmet Karakan :
    Furkan zeren, makama saygımız var. Ama makamdaki şahış o makama uygun davranış sergilemediği sürece saygı duymak zorunda değiliz. 1 0
  • B BAYRAKTAR:
    Bu adamın dine verdiği zararı şeytana tapanlar vermemiştir. Cuma günleri yer bulamadığımız camilerde yarısı artık boş... 81 41 Yanıtla
    Furkan Zeren:
    millet camiden kaçmak için bahane arıyosa bu kendi sorunları 10 7
  • Mehmet Yılmaz:
    idam kararı almak TBMM sinin işi diyanet in işi değil sayın başkan 47 50 Yanıtla
    Şbn Şbn:
    Sen Laikçisin demek 7 8
  • Gürhan AKSOY:
    Bıkmadınız mı şov yapmaktan ??? 54 36 Yanıtla
  • yavuz d:
    oha ilk defa erbasla ayni fikirdeyim. 52 12 Yanıtla
  • Anazarbus :
    Sayın hocam devlet malını çalan egemen Bağış , muammer Güler, Berat albayrak, zafer çağlayan in seriattaki hükmünü de deyi versene. Hoş senin uzmanlık alanın hristiyan seriati ama olsun ona da raziyiz 43 15 Yanıtla
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