Diyanet İşleri Başkanı\'ndan Narin\'in katilleriyle ilgili çarpıcı çıkış: Ölümse ölüm, idamsa idam

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Narin Güran'ın Diyarbakır'da öldürülmesine ilişkin, "Kanunların caydırıcı olması lazım. 8 yaşındaki kızımızı katlettiler. Bunun katili tespit edilse ne olacak? Kaç sene yatarsa yatsın. Peki bizim acımız dinecek mi? Biz caydırıcılık özelliği olan bir kanun işletmiş olacak mıyız?" dedi.

ALİ ERBAŞ'TAN "NARİN GÜRAN" ÇIKIŞI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 7. Ahilik Sempozyumu'na katıldı. Erbaş, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Katillere gerekirse idam cezası verilmesi gerektiğini belirten Erbaş şunları söyledi: "İmam Gazali kötülükleri ortadan kaldırmanın üç yolu olduğunu söylüyor. Birincisi vicdani müeyyide. Vicdanlarımızı eğitmemiz lazım. Ahilik teşkilatı bir vicdan eğitimi okuludur. İkincisi de kanuni müeyyide. Kanunların caydırıcı olması lazım.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

"ÖLÜMSE ÖLÜM, İDAMSA İDAM"

8 yaşındaki kızımızı katlettiler. Bunun katili tespit edilse ne olacak? Kaç sene yatarsa yatsın. Peki bizim acımız dinecek mi? Biz caydırıcılık özelliği olan bir kanun işletmiş olacak mıyız? 2 yaşındaki bebeğe yapılanları görüyorsunuz. Ne cinayetler işleniyor. Kanunlarda caydırıcılık var mı? İsterseniz bin sene ceza verin. Adam 'ben yatarım, nasıl olsa yemeğimi suyumu veriyorlar' diyor. Caydırıcı olması lazım, ölümse ölüm, idamsa idam. Üçüncüsü ise uhrevi müeyyide. Ahiret bilinci."