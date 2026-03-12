Diyanet\'ten İslam Ülkeleri İçin İftar

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, İslam ülkelerinin büyükelçileriyle iftar sofrasında bir araya geldi.çççç

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkanlık yerleşkesinde düzenlenen iftar programına çok sayıda İslam ülkesinin büyükelçisi ile Başkanlığın üst düzey yöneticileri katıldı.

Programda konuşan Arpaguş, ramazan ayının insanın kendi iç dünyasına yönelik derin bir murakabeye, nefis muhasebesine ve neticesinde ahlaki tekamüle davet edildiği müstesna bir zaman dilimi olduğunu söyledi.

Ramazan ayının insana, yeryüzünü barış ve esenlik yurduna dönüştürme hakikatini hatırlattığını dile getiren Arpaguş, "Biliyoruz ki insanlığın huzuru ve uluslararası barışın muhafazası, ancak karşılıklı anlayışın tahkim edilmesi ile mümkündür. Uluslararası ilişkilerde diplomasi ve müzakere, barışın en müessir ve en meşru vasıtalarıdır. Diplomasi aynı zamanda öfkenin yerine itidali, çatışmanın yerine müzakereyi, tek taraflı dayatmanın yerine karşılıklı rızayı ikame etme sanatıdır." ifadelerini kullandı.

Arpaguş, son zamanlarda küresel ölçekte gerilimlerin arttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bölgesel ihtilaflar her geçen gün daha da derinleşmektedir. Diyalog ve müzakere zemininin örselenmesi, uluslararası hukukun zayıflaması ve iletişim kanallarının tıkanması, uzun vadede telafisi güç yaralar açma potansiyeli taşımaktadır. Bu durum, sadece bugünün krizlerini ağırlaştırmakla kalmamakta, yarının barış imkanlarını da ortadan kaldırmaktadır. Böyle bir vasatta, sağlıklı bir iletişime olan ihtiyaç izahtan varestedir. Zira doğru kanallarla kurulacak sağlıklı bir iletişim, müşterek geleceğimizi muhafaza eden bir emniyet supabıdır."

"Bölgesel ve insani krizlerin sayısı her geçen gün artıyor"

İnsanlığın zor ve sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirten Başkan Arpaguş, şöyle devam etti:

"Dünyanın farklı yerlerinde bölgesel ve insani krizlerin sayısı ve şiddeti her geçen gün artmaktadır. Savaşlar, açlık, yoksulluk ve doğal afetlerin getirdiği zorluklar bir yandan toplumları ekonomik ve sosyal alanda zorlarken, diğer yandan ötekine tahammülsüzlük, şiddet ve terör gibi sorunlar hayatı yaşanmaz hale getirmektedir. Bu süreçte ne yazık ki aşırılık yanlısı akımlar her yerde güç kazanmakta, ırkçılık, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı gibi menfur ideolojiler, birlikte yaşama hukukunu derinden yaralamaktadır. Tüm bunların yanında hayatı kuşatan bölgesel ve küresel çatışmalar ise insanlığın ortak geleceğine kastetmektedir."

"İslam dünyasını birleştirecek çalışmalara hız vermeliyiz"

Arpaguş, başta Gazze olmak üzere Lübnan, Sudan, Somali, Doğu Türkistan, Yemen ve dünyanın daha pek çok yerinde Müslümanların onurunun çiğnendiğini dile getirerek, masum insanların inanç, düşünce ve hayat hakkına insafsızca müdahale edildiğini ve bu zulme duyarsız kalanların insanlığın vicdanında mahkum olacağını ifade etti.

Müslümanların yaşanan zulümleri artık görmesi, korkulardan sıyrılarak güç ve imkanlarını birleştirmesi gerektiğini aktaran Arpaguş, şunları kaydetti:

"Bu sebeple İslam dünyasını birleştirecek çalışmalara hız vermeli ve ümmet coğrafyamızı kuşatan kötülüklere karşı ortak bir tavırla birlikte hareket etmeliyiz. Bu iftar saatinde yüreklerimizi ve dualarımızı birleştirdiğimiz gibi, gücümüzü ve imkanlarımızı da tüm Müslümanlar için bir araya getirmeliyiz. Bizleri aynı duygularla, aynı sofra etrafında ibadet bilinciyle buluşturan Ramazan-ı Şerif, bizlere böyle bir kardeşliğin imkanını göstermektedir. Birlik beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirmek ve geleceğe taşımak için bizlere yeni bir başlangıç fırsatı vermektedir. İnanıyorum ki vahdet şuuruyla birbirimize kenetlendiğimizde, kendi sorunlarımızı kendimiz çözme iradesi gösterebildiğimizde, İslam beldelerinin asırlardır beklediği huzur da bu beldelere kendiliğinden gelecektir. Bizlere düşen, bu ideal uğrunda sistemli ve kararlı bir şekilde var gücümüzle çalışmak olacaktır."