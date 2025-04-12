Diyarbakır'a Turistik Ekspres ile Gelen Misafirler Çiçeklerle Karşılandı

Haber: Ahmet ÜN/ Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Ankara'dan dün hareket eden Turistik Mezopotamya Ekspresi, Diyarbakır'a vardı. Yolcuları çiçeklerle karşılayan Vali Murat Zorluoğlu, Diyarbakır'ın gündeminin artık terör olmadığını ifade ederek, "Diyarbakır Türkiye'nin herhangi bir şehrinden daha az güvenli bir şehir değil. Artık Diyarbakır'da gündem yatırım, gündem istihdam, gündem üretim, gündem turizm" dedi.

Doğu ve Güneydoğu turizmini tanıtmak amacıyla TCDD tarafından organize edilen ve "Mezopotamya Ekspresi" olarak bilinen Turistik Diyarbakır Ekspresi, yeni sezonun ilk seferine dün Ankara'da başladı. 160 yolcu taşıyan tren, yaklaşık 27 saat yolculuğun ardından Diyarbakır'a ulaştı.

Diyarbakır Garı'na varan ekspres trenin yolcuları, Vali Murat Zorluoğlu ve çok sayıda kişi tarafından çiçeklerle karşılandı.

Karşılama törenin ardından konuşan Vali Zorluoğlu, Ankara'dan 160 yolcunun kente geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kendilerine 'Hoş gelmişler' diyorum. 'Baş göz üstüne gelmişler' Diyarbakır tabiri ile. Bu seferle birlikte nisan ve mayıs ayı içerisinde Ankara-Diyarbakır ve Diyarbakır-Ankara olmak üzere toplam 8 seferimiz olacak. En son sefer de 25 Mayıs'ta Diyarbakır'dan Ankara'ya olacak. Ben biliyorum ki, ülkemizin özellikle batı kısmında yaşayan insanlarımızın hepsinin aklında bir doğu turu yapmak var. Spesifik olarak da Diyarbakır, Urfa, Mardin, bizim 'Altın Üçgen' dediğimiz bu bölgeye gerçekten insanlarımız gelmek istiyorlar. Diyarbakır'ı keşfetmek istiyorlar."

"Diyarbakır ve bölgede gündem asla güvenlik değil, terör değil"

Vali Zorluoğlu, Diyarbakır'da son yıllarda oluşan huzur ve güven ortamına da değinerek, şehrin gündeminin artık terör değil, yatırım ve turizm olduğunu belirtti.

Zorluoğlu şunları söyledi:

"Diyarbakır gerçekten bakir bir şehir. Biliyorsunuz maalesef bölgede uzun yıllar bir güvenlik problemi, bir terör sorunu yaşandı. Ama elhamdülillah devletimizin etkin mücadelesi ve halkımızın aktif katılımıyla şu anda Diyarbakır Türkiye'nin herhangi bir şehrinden daha az güvenli değil. Diyarbakır ve bölgede gündem asla güvenlik değil, terör değil, bunu rahatlıkla söyleyelim. Şimdi artık Diyarbakır'da gündem yatırım, gündem istihdam, gündem üretim, gündem turizm."

Zorluoğlu, bayram tatilinde 200 bin kişinin kenti ziyarete geldiğini bildirdi.

"Diyarbakır'ın turizm tanıtım stratejisini hazırladık"

Diyarbakır Ekspres'i gibi uygulamalarla bölgenin tanıtımına katkı yapmayı amaçladıklarını söyleyen Vali Zorluoğlu, "Bununla birlikte Diyarbakır'ın turizm tanıtım stratejisini hazırladık. Şimdi önümüzdeki günlerde onun hayata geçirilmesini sağlayacağız ve Diyarbakır'ı birçok farklı araçla tanıtma gayreti içerisinde olacağız. Hem yurt içinde hem de yurt dışında. Özellikle batıda var olan bu ilgiyi daha iyi yönlendirmek suretiyle şehrimizi gelecek yıllarda Türkiye'nin önemli bir turizm destinasyonu haline getirmeyi arzu ediyoruz. Diyarbakır bu potansiyele sahip bir şehirdir" diye konuştu.

"Diyarbakır surları ve Hevsel bahçeleri ile ünlü bir şehir"

Zorluoğlu, kentin surları ve Hevsel Bahçeleri ile ünlü olduğunu anımsatarak, "O bahsettiğim surların içerisinde gezdiğinizde başta Ulu Cami olmak üzere başınızı nereye çevirirseniz bir tarihi mekanla, bir kıymetli tarihi dokuyla karşılaşıyorsunuz. Camiler, tescilli yapılar, kiliseler, hanlar, hamamlar, konaklar adeta sizi sarıyor ve orada kendinizi bir anda geçmişte buluyorsunuz, orada hissediyorsunuz." dedi.

Turistik Diyarbakır Ekspresi'yle kente gelen yolcular da iki gün boyunca kentin tarihi mekanlarını gezip, gastronomisiyle tanışacaklarının heyecanını yaşadıklarını aktardılar.