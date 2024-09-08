Diyarbakır Anneleri İçin Film Gösterimi - Son Dakika
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Diyarbakır Anneleri İçin Film Gösterimi

Diyarbakır Anneleri İçin Film Gösterimi

Van'da, Diyarbakır annelerinin yaşadığı dramı konu alan 'Sesler ve Yüzler' filminin gösterimi yapıldı. Gösterim, Van Valiliği ev sahipliğinde gerçekleştirildi ve yapımcı Orhan Miroğlu ile katılımcılar arasında bir söyleşi yapıldı. Miroğlu, toplumun yaşadığı acıların sinema aracılığıyla dile getirilmesinin önemine vurgu yaptı. Van Valisi Ozan Balcı ise film projesinin toplumsal duyarlılık açısından kıymetli olduğunu belirtti.

08.09.2024 22:47
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Van'da, Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi yapıldı.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Van Valiliği ev sahipliğinde Uygulama Oteli konferans salonunda gerçekleştirildi.

Gösterimin ardından filmin yapımcısı ve AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, katılımcılarla söyleşi yaptı.

Toplumun yaşadığı çeşitli evreleri ve acıları anlatmanın en iyi yollarından birinin de sinema olduğunu ifade eden Miroğlu, "Hikayeler üzerinden milletlerin, devletlerin hatta insanların bir muhasebe yapması çok gerekli. Önemli bir kısmı coğrafyamızda yaşanan, çok geniş bir yaşamı etkileyen bu acıları anlatmaya, dile getirmeye çalıştım." dedi.

Toplumun mağdur aileleri konuşması gerektiğini belirten Miroğlu, şöyle devam etti:

"Toplum, şehit ailelerimize gösterdiği ilgiyi, anlamaya, yardıma yönelik takındığı tutumu buradan da esirgememeli. Hayatımdaki en büyük amaçlarımdan birisi de bu. Toplumun çeşitli kesimlerinden yara almış, yüreği yanmış ve acı içinde olan insanların bir araya gelip bu meseleye akılla, vicdanla bakabilmeleri. Bu belgesel belki fark etmemizi sağlayabilir. Bu toplumsal buluşmayı sağlamanın, Türkiye açısından, Türkiye'nin demokrasisi, geleceği, kardeşliğimiz, birliğimiz, güvenliğimiz için ne kadar önemli olduğunu fark edebiliriz."

Van Valisi Ozan Balcı ise filmin toplumun duyarlılığı konusunda önemli bir proje olduğunu söyledi.

Balcı, "Evlatları bir şekilde dağa kaçırılmış annelerin acılarını anlatma açısından çok kıymetli bir proje olmuş. İnsanların dertleri, acıları dile getirilmiş. Toplumsal duyarlılık konusunda da büyük önem taşıyan bir proje. Emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum." dedi.

Yönetmen Yasemin Çekiç de gösterime katılanlara teşekkür etti.

Gösterime evlat nöbetinde yer alan anne ve babaların yanı sıra Tuşba Kaymakamı Musa Göktaş, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, AK Parti Van İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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