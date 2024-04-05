Diyarbakır Barosu: Avukatlar Hala Yargı Tehdidi Altında

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AHMET ÜN

Diyarbakır Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla avukatların yaşadıkları sorunlara ilişkin açıklama yaptı. Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, "Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı hala ülkenin en önemli sorunu olmaya devam ederken; kamu görevlileri bakımından öngörülen cezasızlık politikasının doğal bir sonucu olarak yaşam hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ile kişi güvenliği hakkı gibi temel hak alanlarında ihlaller yaşanmaya devam etmektedir" dedi.

Diyarbakır Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Diyarbakır Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve çok sayıda avukat katıldı.

'AVUKATLAR MESLEKİ FAALİYETLERİ NEDENİYLE YARGI TEHDİDİNE MARUZ KALIYOR'

Açıklamayı Kürtçe ve Türkçe olarak okuyan Diyarbakır Baro Başkanı Eren, "Bir Avukatlar Günü'nü daha hak arama özgürlüğünün ve savunma hakkının teminatı olan avukatlar ile örgütlü yapısı olan barolara yönelik baskı ve soruşturma tehditlerinin devam ettiği, avukatlık mesleği ile yargı sorunlarının bütün ağırlığıyla varlığını sürdürdüğü koşullarda kutluyoruz. Temel hak ve özgürlükleri kullanırken, kolluk ve yargı gücü üzerinden baskıya maruz bırakılan avukatların, mesleklerini icra ederken karşı karşıya kaldıkları sorunlar her geçen gün daha da derinleşmektedir. Türkiye'deki baskıcı pratiklerden en çok etkilenen kesim olan avukatlar, mesleki faaliyetleri nedeniyle yargı tehdidine maruz kalmakta, tutuklanmakta ve ağır cezalara mahkum edilmektedir" dedi.

'EN AZ 553 AVUKAT TOPLAM 3 BİN 380 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI'

Uluslararası Barolar Birliği'nin raporuna göre 2016 yılından bu yana 553 avukatın 3 bin 380 yıl hapis cezasına çarpıtıldığını kaydeden Eren, şunları söyledi:

"2023 yılında 5 Nisan Avukatlar Günü vesilesiyle yaptığımız açıklamada bu duruma dikkat çektikten kısa bir süre sonra 25 Nisan'da, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada 19'u Baromuza kayıtlı olmak üzere toplam 25 meslektaşımız hakkında gözaltı kararı verilmiş, ev ve bürolarında hukuksuz bir şekilde aramalar gerçekleştirilmiştir. Tek bir tanığın beyanlarıyla avukatlar mesleki faaliyetleri nedeniyle soruşturmaya konu edilmiş, gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır. 2016 yılından beri Türkiye'de bin 700'den fazla avukatın yargılandığı, 700 avukatın gözaltına alındığı ve en az 553 avukatın toplam 3 bin 380 yıl hapis cezasına çarptırıldığı Uluslararası Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi'nin ocak ayında yayınladığı rapora yansımıştır."

TAHİR ELÇİ CİNAYETİ DAVASINA KATILIM ÇAĞRISI

28 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden dönemin Baro Başkanı Tahir Elçi cinayetinin 12 Haziran'da görülecek duruşmasına katılım için çağrıda bulunan Eren, "Baro Başkanımız Tahir Elçi suikastı, aradan geçen 8 yıla rağmen halen aydınlatılmamış ve failleri cezalandırılmamıştır. Cinayeti aydınlatma konusunda soruşturma aşamasındaki isteksizlik kovuşturma aşamasında da devam etmiştir. Diyarbakır Barosu'nun ilk günden itibaren faillerin tespiti ve cezalandırılması için verdiği mücadeleyi büyük bir kararlılıkla sürdüreceğinden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Avukatlar Günü vesilesiyle tüm meslektaşlarımıza, 12 Haziran 2024 tarihinde yapılacak karar duruşmasına destek ve dayanışma çağrısında bulunuyoruz. 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle sadece mesleğimizin değil, aynı zamanda yargı ve toplumsal sorunlara ilişkin görüş ve çözüm önerilerimizi de kamuoyuyla paylaşmaktayız. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı hala ülkenin en önemli sorunu olmaya devam ederken; kamu görevlileri bakımından öngörülen cezasızlık politikasının doğal bir sonucu olarak yaşam hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ile kişi güvenliği hakkı gibi temel hak alanlarında ihlaller yaşanmaya devam etmektedir. Savunma hakkının vazgeçilmez bir hak olarak görüldüğü ve uygulandığı; mesleğimizin onur ve saygınlığının korunduğu; adil, demokratik ve özgür bir geleceği beraber yaşayacağımız yarınlar temennisiyle 5 Nisan Avukatlar Gününüzü kutlarız."