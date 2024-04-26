Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, hizmetler hakkında bilgi verdi - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, hizmetler hakkında bilgi verdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, hizmetler hakkında bilgi verdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, düzenlenen basın toplantısında belediye birimleri hakkında bilgi verdi ve vatandaşların belediyeye olan erişimini artırmak için çalışmalar yapacaklarını belirtti. Ayrıca geri dönüşüm, iklim değişikliği ve güneş enerjisi gibi konularda da çalışmalar yürüteceklerini açıkladı.

26.04.2024 15:47
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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, düzenlenen basın toplantısında sunacakları hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Sümer Park'ta bulunan nikah salonunda basın mensupları ile bir araya gelen Küçük, belediye birimleri hakkında bilgi sahibi olabilmek için toplantı ve ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Belediyenin kapısının vatandaşlara sonuna kadar açık olduğunu ifade eden Küçük, "Şeffaf, katılımcı ve demokratik bir belediye anlayışıyla buradayız. Bunu hayata geçirmenin yol ve yöntemlerini biliyoruz ve çeşitlendirmek istiyoruz." dedi.

Küçük, çalışmalar yürütürken zaman zaman basın mensuplarıyla da bir araya gelmeyi sürdüreceklerini aktardı.

Geri dönüşüm ile ilgili çalışmalar yapacaklarını dile getiren Küçük, "Geri dönüşümle ilgili Kanada, İsveç ve farklı ülkeleri danışman arkadaşlarımız inceliyor. İklim Değişikliği Daire Başkanlığımız var, ekoloji konuları, sıfır atık, katı atık ve güneş enerjisi sistemiyle ilgili çalışmalar yürütecek. İlgili daireyi işlevsel kılmak, atama ve mekan değişikliği yapmak için de çalışma başlattık." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, hizmetler hakkında bilgi verdi - Son Dakika

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