Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Küçük\'ten Kayyum Tepkisi

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısında konuşan Eş Başkan Ayşe Serra Bucak Küçük, Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki göstererek, "Kayyım gasbı gayri meşrudur ve kabul etmiyoruz" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi, ocak ayı olağan toplantısının birinci oturumunu gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak'ın başkanlık ettiği toplantıya, meclis üyeleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Eş Başkan Küçük, Mersin'in Akdeniz Belediyesi eş başkanlarının tutuklanması ve belediyeye kayyum atanmasına tepki gösterdi. Küçük, "Akdeniz Belediyemize kayyım eliyle bir gasp gerçekleşmiştir. Eş başkanlarımız, seçilmiş meclis üyeleri ile birlikte tutuklandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak kayyım gasbının gayri meşru olduğunu bir kez daha söylüyoruz. Kayyımlar atayarak, halkın seçme iradesini yok sayarak bir ülkeyi yönetmenin uzun vadede karşılığı olmadığını ifade etmek istiyoruz. Bizler, bir yandan demokrasi ve barışın konuşulmasından duyduğumuz memnuniyeti dile getirirken bir yandan da yapılan kayyım gasbını kabul etmiyoruz" dedi.

'Bu kayyım darbesi de çok yakında son bulacak'

Türkiye'de birçok kesimin kayyum uygulamasının antidemokratik olduğunu savunduklarını aktaran Eş Başkan Küçük, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin doğusundan batısına birçok kesim kayyım darbesinin anti demokratik olduğunu ve sürdürebilir olmadığını görmekte ama ne yazık ki sistemin kendisi görmemekte, aciziyet içinde bir siyaset yürütmektedir. Halkların iradesi ve halkların seçme seçilme hakkına riayet etmeyen bir ülkede barış, demokrasi ve kardeşliğin konuşulamayacağını biliyoruz. Akdeniz ilçesi bütün aidiyetleri ve kimlikleri ile özel bir ilçe ve yüzde 36 oy oranı ile başkanlarını seçmiş bir ilçe. Orada o havayı solumak, annelerin direnişini görmek bizim için hem gurur verici hem de motive ediciydi. Tüm arkadaşların oraya gitmesini, o havayı solumasını ve dayanışma göstermesini temenni ederim. Biz inanıyoruz ki, halkların umudu elbette yerini bulacak ve bu kayyım darbesi de çok yakında son bulacak."

Açılış ve yoklamanın ardından gündem maddeleri oylamaya sunuldu.