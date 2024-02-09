Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı Batman'da başarı elde etti - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı Batman'da başarı elde etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı Batman\'da başarı elde etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı, Batman'da düzenlenen okul sporları müsabakalarında kızlar kategorisinde birinci oldu. DBB judo sporcuları, 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak Ulusal Okul Sporları Yıldızlar müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

09.02.2024 16:49
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı, Batman'da düzenlenen okul sporları müsabakalarında başarı elde etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Ücretsiz Spor Okulları'nda keşfedilen yetenekler, DBB Spor Kulübü bünyesinde kendilerini geliştirerek başarı elde ediyor.

DBB judo sporcuları, Batman'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Kız Erkek Grup Müsabakalarında kızlar kategorisinde takım halinde birinci oldu.

40 kilogramda Dicle Başarı, 57 kilogramda Tuana Zeybek birinci olurken, 63 kilogramda Hava Kurt ikinci, 52 kilogramda Hümeyra Teker üçüncü oldu.

Erkeklerde ise, 34 kilogramda Mikail Göktekin ikinci olarak derece elde etti.

2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan DBB judo sporcuları, 2-3 Mart tarihlerinde Denizli'de yapılacak Ulusal Okul Sporları Yıldızlar müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Kaynak: AA

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