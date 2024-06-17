Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde nöbet eylemi bayramda da devam ediyor

Güncel

(DİYARBAKIR) - Kayyum atamalarına karşı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde başlatılan nöbet eylemi bayramda da devam ediyor.

Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Atış'ın görevden alınmasına tepki amacıyla Diyarbakır'da, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partililerin (DEM Parti) oturma eylemi bayramda da devam ediyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, belediye önünde nöbet eylemine katılanlarla bir araya gelerek, bayramlaştı.

Burada konuşma yapan Eş Başkan Küçük, halkın ortaya koyduğu iradeye, seçimden çıkan sonuca iktidarın saygı göstermesi gerektiğini belirterek, " Türkiye'nin neresinde olursa olsun tüm kentlerde sandıklardan çıkan iradeye sonuca saygı duyulması gerekiyor. Bugün burada bulunan değerli halkımızın da bu inançla bu iradeyle burada bulunduğunu biliyoruz. Yaklaşık 10 gündür basın açıklamalarıyla, mitinglerle halkımız demokratik hakkını kullanarak seçimlerin sonuçlarına saygı duyulması için mücadele etmektedir. Bizler yerelden yönetilmeye inanmış bir partiyiz. Bu nedenle halkımız 79 kentte DEM Parti adaylarını seçmiştir" dedi.

Bayramlaşma etkinliğinde sanatçı Azad Bedran konser verdi.