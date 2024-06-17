Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde nöbet eylemi bayramda da devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde nöbet eylemi bayramda da devam ediyor

Kayyum atamalarına karşı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde başlatılan nöbet eylemi bayramda da devam ediyor. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partililerin (DEM Parti) oturma eylemi bayramda da sürüyor.

17.06.2024 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(DİYARBAKIR) - Kayyum atamalarına karşı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde başlatılan nöbet eylemi bayramda da devam ediyor.

Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Atış'ın görevden alınmasına tepki amacıyla Diyarbakır'da, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partililerin (DEM Parti) oturma eylemi bayramda da devam ediyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, belediye önünde nöbet eylemine katılanlarla bir araya gelerek, bayramlaştı.

Burada konuşma yapan Eş Başkan Küçük, halkın ortaya koyduğu iradeye, seçimden çıkan sonuca iktidarın saygı göstermesi gerektiğini belirterek, " Türkiye'nin neresinde olursa olsun tüm kentlerde sandıklardan çıkan iradeye sonuca saygı duyulması gerekiyor. Bugün burada bulunan değerli halkımızın da bu inançla bu iradeyle burada bulunduğunu biliyoruz. Yaklaşık 10 gündür basın açıklamalarıyla, mitinglerle halkımız demokratik hakkını kullanarak seçimlerin sonuçlarına saygı duyulması için mücadele etmektedir. Bizler yerelden yönetilmeye inanmış bir partiyiz. Bu nedenle halkımız 79 kentte DEM Parti adaylarını seçmiştir" dedi.

Bayramlaşma etkinliğinde sanatçı Azad Bedran konser verdi.

Kaynak: ANKA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, DEM Parti, Demokrasi, Kayyum, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde nöbet eylemi bayramda da devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:59 Netanyahu’nun kararı ülkeyi karıştırdı Hükümet karşıtları Meclis önünde toplanacak Netanyahu'nun kararı ülkeyi karıştırdı! Hükümet karşıtları Meclis önünde toplanacak
11:31 Bayram ziyaretinde CHP’den AK Parti’ye ’’asgari ücret’’ çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye ''asgari ücret'' çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz
11:27 Mehmet Şimşek mesajı vermişti Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor Mehmet Şimşek mesajı vermişti! Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor
11:22 İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti
13:22 Konserinde kendisinden geçen Selen Görgüzel, çılgınlar gibi göbek attı Konserinde kendisinden geçen Selen Görgüzel, çılgınlar gibi göbek attı
11:59 Yetiştiricilerden çoban isyanı: 50 bin lira maaşa çalıştıracak çoban bulamıyorlar Yetiştiricilerden çoban isyanı: 50 bin lira maaşa çalıştıracak çoban bulamıyorlar
11:59 Mersin’de oltaya yavru köpekbalığı takıldı Mersin'de oltaya yavru köpekbalığı takıldı
11:38 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasında Vatan Şaşmaz’ı anarken duygusal anlar yaşadı Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasında Vatan Şaşmaz'ı anarken duygusal anlar yaşadı
11:27 Bayramda İstanbul’da ulaşım krizi: Vatandaşlar yolculuk paylaşımına yöneldi Bayramda İstanbul'da ulaşım krizi: Vatandaşlar yolculuk paylaşımına yöneldi
11:05 MHP’li isim uyardı, AK Partili Yıldız masadaki çikolatanın tadına bakmak zorunda kaldı MHP'li isim uyardı, AK Partili Yıldız masadaki çikolatanın tadına bakmak zorunda kaldı
10:59 Döviz kurları haftaya düşüşle başladı Döviz kurları haftaya düşüşle başladı
10:50 CHP’yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu’na “Özel’in yerine İmamoğlu’nu getirelim“ teklifi yaptılar CHP'yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu'na "Özel'in yerine İmamoğlu'nu getirelim" teklifi yaptılar
10:35 Kriz onları da vurdu Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor Kriz onları da vurdu! Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor
10:34 Siyasi partilerde bayramlaşma ziyareti CHP’li ismin sözleri soğuk rüzgarlar estirdi Siyasi partilerde bayramlaşma ziyareti! CHP'li ismin sözleri soğuk rüzgarlar estirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 14:18:06. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde nöbet eylemi bayramda da devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement