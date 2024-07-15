Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8'inci yılı dolayısıyla Kurşunlu (Fatih Paşa) Camisi meydanında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

15.07.2024 23:20
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Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8'inci yılı dolayısıyla Kurşunlu (Fatih Paşa) Camisi meydanında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimine karşı milletin kahramanca bir mücadeleyle elde ettiği zaferin 8'inci yılında Diyarbakır Valiliği öncülüğünde kentteki ilk Osmanlı eseri olan Kurşunlu Cami meydanında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinlikler, il protokolü ve vatandaşların katılımıyla Keçi Burcu'ndan Kurşunlu Cami meydanına kadar şehitleri anma yürüyüşü yapılarak başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinliklerde ilahi ve şiir dinletileri gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Vali Murat Zorluoğlu, bir taraftan 251 vatandaşın bir gecede şehit vermenin hüznünü yaşarken, diğer taraftan da dünyada eşine rastlanmayan bir direnişe milletçe imza atmış olmanın aklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Zorluoğlu, "Geçtiğimiz Cuma günü Diyarbakır'a vali olarak, sizlerin hizmetkarı olarak atandım ve göreve başladım. Allah hem Diyarbakır için, hem ülkemiz için, hem de şahsım için tayin eylesin inşallah. Bizleri sizlere karşı da mahcup eylemesin inşallah. Bugün hain darbe girişiminin 8. seneyi devriyesindeyiz. Bir taraftan 251 vatandaşımızı bir gecede şehit vermenin hüznünü yaşıyoruz. Diğer taraftan da dünyada eşine rastlanmayan bir direnişe milletçe imza atmış olmanın aklı gururunu yaşıyoruz. Sezai Karakoç, geceye yenilmeyen her insana ödül olarak bir sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır diyor. 15 Temmuz 2016'da tanklara, uçaklara meydan okuyarak, mermilere adeta göğüslerini siper ederek, kendi cumhurbaşkanımı, kendi hükümetimi, kendi meclisini ben belirlerim, darbeci alçaklara irademi teslim etmem diyen aziz milletimizin her bir ferdini buradan, Kurşunlu Camii meydanından tekrar saygıyla selamlıyorum" dedi.

15 Temmuz'un her dünya görüşünden, her mezhepten, her meşrepten, her inançtan ve her etnik kökenden milletin ortak başarısı olduğuna dikkat çeken Vali Zorluoğlu, "Biz imanımıza, tarihimize, kültürümüze ve elbette en önemlisi neslimize sahip çıktıkça, Allah'ın izniyle bu ülkeyi hiç kimse işgal edemez, bu milleti hiç kimse köle yapamaz. 15 Temmuz, bu gerçeğin hem hain FETÖ terör örgütüne hem de onların arkasındakilere, onların ağababalarına bir kere daha net ve açık şekilde hatırlatılmasıdır. Her 15 Temmuz'da bunu söylüyorum, bugün de tekrar edeceğim. 15 Temmuz sadece benim, sadece senin ya da sadece belli bir kesimin hikayesi değildir. Değerli hemşerilerim, 15 Temmuz bilakis her dünya görüşünden, her mezhepten, her meşrepten, her inançtan ve her etnik kökenden kahraman milletimizin ortak başarısıdır" diye konuştu.

Son olarak Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, 85 milyonun hep birlikte verdiği şanlı direnişin ve destanlaştırdığı mutlu mücadelenin adıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiklal Harbini başlatmasını ve zafere ulaştırmasını sağlayan inancın bir benzeri, 15 Temmuz gecesi tüm şehirlerimizde, tüm meydanlarımızda yeniden tezahür etmiştir. Ben bu vesileyle 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar karşısında canlarıyla kanlarıyla mücadele ederek destan yazan aziz şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize üstün cesaret ve fedakarlıkları için milletim ve devletim adına şükranlarımı arz ediyorum. Kendilerine sağlık ve afiyet içerisinde uzun ömürler Mevla'm nasip eylesin."

Kaynak: İHA

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