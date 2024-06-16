Diyarbakır'da 150 dönüm ekili alanda yangın çıktı

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da ekili 150 dönüm alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, merkez Sur ilçesindeki Fetih Mahallesi'ndeki buğday ekili alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle buğday ekili alanda çıkan yangını gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye yönlendirileen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, 3 araçla yaptığı müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

Söndürme çalışmalarının ardından yapılan incelemede 150 dönümde ekili buğdayın yandığı belirlendi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.