Diyarbakır'da 2 Bin 413 Yangında 3 Bin 893 Hektar Alan Zarar Gördü - Son Dakika
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Diyarbakır'da 2 Bin 413 Yangında 3 Bin 893 Hektar Alan Zarar Gördü

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Diyarbakır'da mayıs, haziran ve temmuz aylarında çıkan 2 bin 413 yangında, 3 bin 893 hektar alan zarar gördü. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Azat Yıldız, piknik yaparken otlardan uzak yerlerde yapılmasını tavsiye ediyor.

12.08.2024 12:05
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DİYARBAKIR'da mayıs, haziran ve temmuz aylarında çıkan 2 bin 413 yangında, 3 bin 893 hektar alan zarar gördü. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Azat Yıldız, "Piknik yaparken otlardan daha uzak yerlerde yapmalarını tavsiye ediyorum. Ateş ve köz yakarken otlardan uzak yaksınlar. Orayı terk ederken ateşlerini söndürerek gitsinler" dedi.

Diyarbakır'da mayıs, haziran ve temmuz aylarında 423 arazi, bin 62 anız, 900 ot ve 28 orman yangını olmak üzere toplam 2 bin 413 yangın çıktı. 59 araç ve 300 kişilik personelle çalışan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda, 3 bin 893 hektar alan zarar gördü. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve piknik alanlarında yakılan ateşler nedeniyle yangınların çıktığını belirten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Azat Yıldız, "Sıcakların başlamasıyla mayıs ayının ortalarında yangınlar başlar. Mayıs ayında arazide 41, anızda 3, ot yangınında 108, orman yangınına 1 müdahalemiz var; toplamda 153 yangına müdahale ettik. Tabii bu sıcakların daha da artmasıyla piknik alanları da dolunca yangın sayıları artıyor. Bu doğrultuda haziran ayında 353 arazi yangını, 627 kez anız yangınına müdahale etmişiz. 290 da ot yangını, 12 orman yangını olmak üzere toplamda bin 282 yangına müdahale ettik. Havaların halen sıcak olması nedeniyle piknik alanlarına gitmeye devam edilmesi ve vatandaşlarımızın açık alanlarda oturmasından kaynaklı yangınlar, haziran ayı verileriyle eş değer durumdadır. Temmuz ayında 29 arazi yangınına, 432 anız yangına müdahale etmişiz. 502 ot yangınına müdahale ettik. Ot yangının yanında 15 orman yangınına müdahalede bulunduk. Toplamda 978 yangınımız var" diye konuştu.

BİRÇOK TÜRDEN HAYVAN ÖLDÜ

Çıkan yangınlarda birçok türden hayvanın yanarak öldüğünü söyleyen Azat Yıldız, "Ağustos ayında da müdahalelerimiz devam ediyor. Bu 3 aylık süreçte 2 bin 413 yangın çıktı. Bu yangınlarda toplam 3 bin 893 hektar arazimiz zarar gördü. Doğa, zarar gördü. Piknik yaparken otlardan daha uzak yerlerde yapmalarını tavsiye ediyorum. Ateş ve köz yakarken otlardan uzak yaksınlar. Orayı terk ederken ateşlerini söndürerek gitsinler. Seyir halindeki yolcularımız ise camlardan yanan izmaritlerini, şişelerini atmalarını istemiyoruz. Yangınların çıkmasının önemli unsurları, bunlardır" dedi.

Diyarbakır\'da 2 Bin 413 Yangında 3 Bin 893 Hektar Alan Zarar Gördü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 2 Bin 413 Yangında 3 Bin 893 Hektar Alan Zarar Gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 2 Bin 413 Yangında 3 Bin 893 Hektar Alan Zarar Gördü - Son Dakika
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